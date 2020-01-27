В. Березуцкий: «Много времени посвятим академии»

Бывший защитник ЦСКА прокомментировал свое возвращение в московский клуб. Специалист вместе с братом Алексеем назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам.

Мы рады вернуться в ПФК ЦСКА и помочь своему клубу в развитии. В ближайшее время мы детально ознакомимся с работой всего спортивного направления. 29 января вместе с основной командой отправимся в Кампоамор, чтобы понаблюдать за их работой на втором сборе. Затем посмотрим на молодежную команду, изучим работу скаутской службы, много времени посвятим академии. Благодарны Евгению Ленноровичу и Роману Юрьевичу за приглашение и рады уже сегодня приступить к работе.