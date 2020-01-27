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В. Березуцкий: «Много времени посвятим академии»

сегодня, 14:01

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал свое возвращение в московский клуб. Специалист вместе с братом Алексеем назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам.

Мы рады вернуться в ПФК ЦСКА и помочь своему клубу в развитии. В ближайшее время мы детально ознакомимся с работой всего спортивного направления. 29 января вместе с основной командой отправимся в Кампоамор, чтобы понаблюдать за их работой на втором сборе. Затем посмотрим на молодежную команду, изучим работу скаутской службы, много времени посвятим академии. Благодарны Евгению Ленноровичу и Роману Юрьевичу за приглашение и рады уже сегодня приступить к работе.

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Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 15:00
Правильное решение обратить особое внимание на академию, надо продолжать растить молодые таланты.
Багор
Багор
сегодня в 14:30
Чаловых плодить будут.
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