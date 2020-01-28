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Черевченко: «Буду рад, если Бауэру дадут гражданство РФ»

сегодня, 09:04

Главный тренер  «Арсенала» Игорь Черевченко одобрил желание немецкого защитника туляков Роберта Бауэра получить гражданство РФ.

Судя по нашему с ним разговору, он играл вообще на каждой позиции. И крайнего, и опорного, и центрального. В опорной зоне очень много матчей провёл, а опорный полузащитник и центральный защитник — по сути, одна и та же позиция. Те игроки, которые на них играют, взаимозаменяемы. Вспомните пример того же Тарасова. Опорные полузащитники такими и должны быть — резкими, мобильными.

Читал, что Бауэр готов рассмотреть получение гражданства РФ, в вашем интервью, до этого с ним на эту тему не разговаривали. Я этому посодействовать не могу. Если он хочет, должен сам заняться этим вопросом. Так что по этой теме лучше к спортивному директору. Буду только рад, если ему дадут гражданство — особенно в свете будущего лимита.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:10
До этого,как до Пекина раком.За это время он ещё столько ерунды про нашу страну наговорит,что шансы на это уменьшатся радикально.
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