Черевченко: «Буду рад, если Бауэру дадут гражданство РФ»

Главный тренер «Арсенала» одобрил желание немецкого защитника туляков получить гражданство РФ .

Судя по нашему с ним разговору, он играл вообще на каждой позиции. И крайнего, и опорного, и центрального. В опорной зоне очень много матчей провёл, а опорный полузащитник и центральный защитник — по сути, одна и та же позиция. Те игроки, которые на них играют, взаимозаменяемы. Вспомните пример того же Тарасова. Опорные полузащитники такими и должны быть — резкими, мобильными.