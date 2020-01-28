Селюк: «Скопинцев подходит „Динамо“ по стилю больше, чем „Краснодару“»

Это бунт! Сергей Семак против «Зенита» С трансфером Кокорина в «Сочи» все еще интереснее! «Соккер.ру» запасается

Роковая аренда. Кокорин отказывается уходить Клуб подтвердил аренду, агент футболиста – опроверг. «Соккер.ру» наблюдает, как

Забудьте о Кокорине, у «Зенита» есть проблемы важнее Команда защищает право форварда остаться, а «Соккер.ру» обращает внимание на

«Барселона» Сетьена. Всё очень плохо «Соккер.ру» оценивает чемпиона Испании. «Валенсия» - не «Ибица» и впервые за 13