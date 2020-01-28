Селюк: «Скопинцев подходит „Динамо“ по стилю больше, чем „Краснодару“»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал трансфер российского полузащитника Дмитрия Скопинцева из «Краснодара» в московское «Динамо».
Когда Скопинцев на правах аренды выступал за «Балтику» в 2017 году, «Ростов» готов был отпустить его за 500 тысяч евро. Я предлагал Дмитрия некоторым клубам, но ни у кого он не вызвал интерес. В итоге в 2019 году его продали более чем за 4 миллиона евро в «Краснодар», а теперь примерно за столько же его купило «Динамо». Это правда, и вы можете спросить об этом у самого Скопинцева. Мне кажется, Дмитрий будет полезен для бело-голубых. Московскому клубу по стилю он подходит больше, чем «Краснодару».