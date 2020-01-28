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Селюк: «Скопинцев подходит „Динамо“ по стилю больше, чем „Краснодару“»

сегодня, 09:19

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал трансфер российского полузащитника Дмитрия Скопинцева из «Краснодара» в московское «Динамо».

Когда Скопинцев на правах аренды выступал за «Балтику» в 2017 году, «Ростов» готов был отпустить его за 500 тысяч евро. Я предлагал Дмитрия некоторым клубам, но ни у кого он не вызвал интерес. В итоге в 2019 году его продали более чем за 4 миллиона евро в «Краснодар», а теперь примерно за столько же его купило «Динамо». Это правда, и вы можете спросить об этом у самого Скопинцева. Мне кажется, Дмитрий будет полезен для бело-голубых. Московскому клубу по стилю он подходит больше, чем «Краснодару».
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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 10:19
Похоже Краснодар не оценил этого игрока.
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 09:32
Диман молодой и перспективный футболист, но Рамиресу он конкуренцию проигрывал на фланге.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:31
Селюк знает🤣🤣🤣)))
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