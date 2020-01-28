Президент «Атлетико» - о Кавани: «Это сложная ситуация»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо в интервью Cadena SER прокомментировал слухи о том, что клуб близок к подписанию форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.
Это сложная ситуация, но я могу сказать, что сейчас у нас нет никаких договоренностей.
Президент «Атлетико» Энрике Сересо в интервью Cadena SER прокомментировал слухи о том, что клуб близок к подписанию форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.
Это сложная ситуация, но я могу сказать, что сейчас у нас нет никаких договоренностей.
А назвать покупку каванишки сложностью просто стыдоба. Все очень просто, платишь - покупаешь, не платишь - идешь на крен. То же мне сложности.. Тьфу.
А назвать покупку каванишки сложностью просто стыдоба. Все очень просто, платишь - покупаешь, не платишь - идешь на крен. То же мне сложности.. Тьфу.