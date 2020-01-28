ГлавнаяНовости

Президент «Атлетико» - о Кавани: «Это сложная ситуация»

сегодня, 11:11

Президент «Атлетико» Энрике Сересо в интервью Cadena SER прокомментировал слухи о том, что клуб близок к подписанию форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.

Это сложная ситуация, но я могу сказать, что сейчас у нас нет никаких договоренностей.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Тоттенхэм» близок к покупке нападающего
Сегодня, 11:45 Комментарии0
СлухиМбаппе открыт для переговоров с «Ливерпулем»
Сегодня, 11:12 Комментарии10
Слухи«Бавария» не собирается платить 60 млн евро за Лемара
Сегодня, 10:57 Комментарии1
Слухи«Наполи» согласовал покупку защитника «Вероны» за 20 млн евро
Сегодня, 05:41 Комментарии2
СлухиВудворд намерен вернуть Санчеса в «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 04:49 Комментарии8
Бартомеу: «„Барселона“ рассматривает трансфер Родриго»
Сегодня, 03:22 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Nazi
Nazi
сегодня в 11:58
Сложная ситуация сейчас в Китае, где люди мрут как мухи, и неизвестно как еще все закончится.

А назвать покупку каванишки сложностью просто стыдоба. Все очень просто, платишь - покупаешь, не платишь - идешь на крен. То же мне сложности.. Тьфу.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 11:20
Не все в жизни легко
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100