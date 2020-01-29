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Отчим Кокорина: «Саша едет на сборы с „Зенитом-2“»

сегодня, 14:09

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что футболист отправится на зимний сбор в составе второй команды сине-бело-голубых.

Напомним, Кокорина не оказалось в списке футболистов основного состава «Зенита», которые отправились на сборы в Испанию.

Саша поедет на сбор с «Зенитом-2».

Закончилась ли история с «Сочи»? Для нас она и не начиналась.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:15
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"?????????????????????????????????????????????"
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992
сегодня в 14:13
Вечно сосланный. То в Алексеевку, то в зенит-2.

зенит начал напоминать ГУЛАГ.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:12
Довыкобенивался папа!!! Еще пол года у сынульки украл!!!
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