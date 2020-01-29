Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что футболист отправится на зимний сбор в составе второй команды сине-бело-голубых.
Напомним, Кокорина не оказалось в списке футболистов основного состава «Зенита», которые отправились на сборы в Испанию.
Саша поедет на сбор с «Зенитом-2».
Закончилась ли история с «Сочи»? Для нас она и не начиналась.
Отчим Кокорина: «Заявление Валитовой? Это неправда»
Отчим Кокорина: «Александр не имеет права не поехать на сборы „Зенита-2“»
Сегодня....
Отчим Кокорина: «Саша едет на сборы с „Зенитом-2“»
Завтра...
"?????????????????????????????????????????????"
Отчим Кокорина: «Заявление Валитовой? Это неправда»
Отчим Кокорина: «Александр не имеет права не поехать на сборы „Зенита-2“»
Сегодня....
Отчим Кокорина: «Саша едет на сборы с „Зенитом-2“»
Завтра...
"?????????????????????????????????????????????"
зенит начал напоминать ГУЛАГ.
зенит начал напоминать ГУЛАГ.