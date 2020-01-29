Отчим Кокорина: «Саша едет на сборы с „Зенитом-2“»

сегодня, 14:09

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» , заявил, что футболист отправится на зимний сбор в составе второй команды сине-бело-голубых.

Напомним, Кокорина не оказалось в списке футболистов основного состава «Зенита», которые отправились на сборы в Испанию.