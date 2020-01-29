Федотов: «„Сочи“ способен бороться за еврокубки»

Главный тренер «Сочи» назвал главные задачи команды на оставшуюся часть сезона.

«Сочи» попал в очень сложную ситуацию. Важно просто сохранить место в РПЛ . Реально будем идти от игры к игре. У нас практически нет права на ошибку, поэтому в первую очередь при подготовке к сопернику мы должны быть сконцентрированы на результате. Может случиться все что угодно, но не думаем о плохом. Надеемся на лучшее.

Эта команда способна бороться за еврокубки. Если бы все игроки пришли вовремя и находились в одинаковом состоянии, «Сочи» был бы выше. Но так как у предыдущего тренерского штаба времени было в обрез, а подготовка оказалось скомканной, случился провал. Сколько мы знаем ситуаций, когда состав набрали хороший, а химии нет. Учитывая обстоятельства, в первой части сезона можно было рассчитывать только на чудо, что команда сразу встанет на нужные рельсы. Но опыт подсказывает, что чудеса в футболе случаются редко.