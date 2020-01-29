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Федотов: «„Сочи“ способен бороться за еврокубки»

сегодня, 13:15

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов назвал главные задачи команды на оставшуюся часть сезона. 

«Сочи» попал в очень сложную ситуацию. Важно просто сохранить место в РПЛ. Реально будем идти от игры к игре. У нас практически нет права на ошибку, поэтому в первую очередь при подготовке к сопернику мы должны быть сконцентрированы на результате. Может случиться все что угодно, но не думаем о плохом. Надеемся на лучшее.

Эта команда способна бороться за еврокубки. Если бы все игроки пришли вовремя и находились в одинаковом состоянии, «Сочи» был бы выше. Но так как у предыдущего тренерского штаба времени было в обрез, а подготовка оказалось скомканной, случился провал. Сколько мы знаем ситуаций, когда состав набрали хороший, а химии нет. Учитывая обстоятельства, в первой части сезона можно было рассчитывать только на чудо, что команда сразу встанет на нужные рельсы. Но опыт подсказывает, что чудеса в футболе случаются редко.

Ранее Владимир Федотов прокомментировал информацию о том, что форвард «Зенита» Александр Кокорин отказался переходить в его команду.

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Все комментарии
Gloomy59
Gloomy59
сегодня в 14:11
Видимо в Сочи температура воздуха выше 40!!!!
Бедные, как их колбасит!
Грёзы, грёзы, в голове туман!!!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:09
Федотов - лучший тренер РПЛ, он даже какашек играть научил, так что если ему подгонят приличных игроков, то вполне и будут в Европе, а Семаку придется возвращаться в Уфу.
PiterGrad
PiterGrad
сегодня в 14:08
Мечты сбываются) ГазПром поможет,уверен на все 100. Не вешать носсс...ГАЗпподиныыы
berda2003
berda2003
сегодня в 14:02
из фнл разве дают место в еврокубки?
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 13:58
В этом сезоне главное выжить, в следующем еврокубки. Успехов!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:53
ЧТО ОН КУРИТ? Явно что то забористое...
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 13:52
Все возможно, удачи Сочи!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 13:52
Надо же так нажраться?
wingback
wingback
сегодня в 13:38
Проспись иди, Федотов...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:37
А если бы Коко согласился, то страшно всем бы стало)))
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
сегодня в 13:30
во сне
Алексей Филин
Алексей Филин
сегодня в 13:24
Шутка за 400,зашла.
VIPded
VIPded
сегодня в 13:23
Смешно.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:23
Все армяне большого Сочи придумывали этот анекдот.Живо "Армянское радио",живо!!!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:20
НАДЕЮСЬ ЭТА СОЧА СГИНЕТ В ПЕРДИВЕ И ЗАКРОЕТСЯ НАСОВСЕМ !
ГЫ-ГЫ
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