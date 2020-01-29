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«Уфа» и «Зенит» примут решение о будущем Кругового в феврале

сегодня, 13:35

Руководители футбольных клубов «Уфа» и «Зенит» обсудят варианты продолжения карьеры защитника Данила Кругового в феврале. Об этом сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

Мы не против того, чтобы Круговой полетел на сбор с «Зенитом». Аренда была, он восстанавливается от травмы в «Зените». После сбора примем общее решение.

Пока он будет восстанавливаться. У «Зенита» есть пункт, по которому он может разорвать арендное соглашение - мы будем не против. Если Данил будет играть за «Зенит», для нас это будет показателем того, что мы хорошо работаем.

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Boytser
Boytser ответил Peter Schmeichel 1992
сегодня в 14:02
Вся Премьер-лига на зенит пашет. Ну когда это кончится. Им же самим это вредит сильно. Посмотрите на Италию.
Вредит обычно 10-е место и перспектива пердива.
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992
сегодня в 13:52
Вся Премьер-лига на зенит пашет. Ну когда это кончится.
Им же самим это вредит сильно. Посмотрите на Италию.
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