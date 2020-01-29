«Уфа» и «Зенит» примут решение о будущем Кругового в феврале

Руководители футбольных клубов «Уфа» и «Зенит» обсудят варианты продолжения карьеры защитника в феврале. Об этом сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

Мы не против того, чтобы Круговой полетел на сбор с «Зенитом». Аренда была, он восстанавливается от травмы в «Зените». После сбора примем общее решение.

Пока он будет восстанавливаться. У «Зенита» есть пункт, по которому он может разорвать арендное соглашение - мы будем не против. Если Данил будет играть за «Зенит», для нас это будет показателем того, что мы хорошо работаем.