«Уфа» и «Зенит» примут решение о будущем Кругового в феврале

Руководители футбольных клубов «Уфа» и «Зенит» обсудят варианты продолжения карьеры защитника Данила Кругового в феврале. Об этом сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.
Мы не против того, чтобы Круговой полетел на сбор с «Зенитом». Аренда была, он восстанавливается от травмы в «Зените». После сбора примем общее решение.
Пока он будет восстанавливаться. У «Зенита» есть пункт, по которому он может разорвать арендное соглашение - мы будем не против. Если Данил будет играть за «Зенит», для нас это будет показателем того, что мы хорошо работаем.
Им же самим это вредит сильно. Посмотрите на Италию.
Им же самим это вредит сильно. Посмотрите на Италию.