Радимов: «Задачу выйти в ФНЛ нам никто не ставил»

Тренер «Зенита-2» заявил, что перед его командой нет цели выйти в ФНЛ . В данный момент «Зенит-2» выступает в ПФЛ .

Никто нам такой задачи не ставил. Главное – игроки должны развиваться. Вылет из ФНЛ снизил возраст «Зенита-2». Ребята постарше – Андрей Мостовой и другие – ушли в другие клубы. У нас и 16-летние, и 17-летние, и 18-летние играют. Средний возраст, по-моему, самый низкий в Западной зоне ПФЛ .