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Радимов: «Задачу выйти в ФНЛ нам никто не ставил»

сегодня, 11:28

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов заявил, что перед его командой нет цели выйти в ФНЛ. В данный момент «Зенит-2» выступает в ПФЛ.

Никто нам такой задачи не ставил. Главное – игроки должны развиваться. Вылет из ФНЛ снизил возраст «Зенита-2». Ребята постарше – Андрей Мостовой и другие – ушли в другие клубы. У нас и 16-летние, и 17-летние, и 18-летние играют. Средний возраст, по-моему, самый низкий в Западной зоне ПФЛ.

Задачу выйти в ФНЛ, повторюсь, нам никто не ставил – это придумали СМИ. Но мы, конечно, стараемся побеждать в каждом матче. Как иначе? Если даже сейчас поменяется полкоманды, будем бороться. Хотя легче работать с теми, кто был. В этом случае я знаю, чего требовать от футболистов, у нас выстроены взаимодействия, перемещения, построения, ребята друг друга понимают. Но, если они хотят прогрессировать, надо уходить в клубы более высокого уровня. Те, кто ушли, правильно сделали.

Ранее Радимов прокомментировал перевод в его команду нападающего основной команды Александра Кокорина.

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Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:07
Скоро ещё один 28-летний пацан присоединится.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:35
Кокорин поможет.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 11:31
Забыли поставить
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