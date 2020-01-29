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Тамбов: «Кокорин для нас сейчас — это нереально»

сегодня, 12:54

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что был бы рад пригласить в клуб нападающего «Зенита» Александра Кокорина, если бы была такая возможность.

Конечно, Кокорина мы бы взяли к себе с руками и ногами. Но Саша не пошел в «Сочи», зачем он тогда пойдет в другой клуб? Хотя в Сочи есть и инфраструктура, и хороший стадион. Если Кокорина можно было бы взять в аренду, то его 15 клубов из 16 взяли бы к себе.

Есть вещи реальные и нереальные, Кокорин для нас сейчас — это нереально.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответил Алексей Филин
сегодня в 13:32
С чего ты решил что из Саранска?
Где-то рядом...Циркулем от Москвы радиус в 500 км проведёшь-и лады...
Союзник противников
Союзник противников ответил RamonCSKA
сегодня в 13:31
вообще-то то именитый клуб из саранска
Зачем ты его в Саранск отправил? Тебя могут побить.Но я о другом :Если это клуб,то "Тамбов",а если город,или фамилия человека-то без кавычек.Забодали эти кампутирные допуски в области орфографии русского языка.
Алексей Филин
Алексей Филин ответил RamonCSKA
сегодня в 13:25
вообще-то то именитый клуб из саранска
С чего ты решил что из Саранска?
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Союзник противников
сегодня в 13:24
вообще-то то именитый клуб из саранска
Владимир Немченков
Владимир Немченков
сегодня в 13:20
медведева в сочи
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:11
Тамбов-это кто:Город,или человек???
Almazny
Almazny
сегодня в 13:08
Конечно нереально.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:04
Подождем.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:03
Судя по тому что происходит...
"Кокорин - не реален" - это для Зенита.....
Всё остальное допустимо...
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