Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что был бы рад пригласить в клуб нападающего «Зенита» , если бы была такая возможность.

Конечно, Кокорина мы бы взяли к себе с руками и ногами. Но Саша не пошел в «Сочи», зачем он тогда пойдет в другой клуб? Хотя в Сочи есть и инфраструктура, и хороший стадион. Если Кокорина можно было бы взять в аренду, то его 15 клубов из 16 взяли бы к себе.

Есть вещи реальные и нереальные, Кокорин для нас сейчас — это нереально.