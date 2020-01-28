«Фламенго» выкупил Габигола у «Интера»

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Нападающий «Интера» , более известный как Габигол, подписал с «Фламенго» полноценный контракт. Напомним, 23-летний футболист выступал в бразильском клубе с января прошлого года на правах аренды.

По информации СМИ , сумма выкупа футболиста составила 17 млн евро плюс 20% в случае дальнейшей перепродажи. Контракт подписан до 2024 года.

SIM, NAÇÃO! #PodeLevantarAPlaquinha! Teremos gols do artilheiro rubro-negro até 2024! O GABIGOL É NOSSO! 💪🔴⚫ pic.twitter.com/6Q6T0jJAp6 — Flamengo (@Flamengo) January 28, 2020

В прошедшем сезоне Габигол забил 43 гола за «Фламенго» во всех турнирах.