ГлавнаяНовости

«Фламенго» выкупил Габигола у «Интера»

сегодня, 17:01

Нападающий «Интера» Габриэль Барбоса, более известный как Габигол, подписал с «Фламенго» полноценный контракт. Напомним, 23-летний футболист выступал в бразильском клубе с января прошлого года на правах аренды.

По информации СМИ, сумма выкупа футболиста составила 17 млн евро плюс 20% в случае дальнейшей перепродажи. Контракт подписан до 2024 года.

В прошедшем сезоне Габигол забил 43 гола за «Фламенго» во всех турнирах.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Официально«Наполи» подписал хавбека «Интера»
Сегодня, 16:50 ФотоКомментарии3
Официально«Тоттенхэм» выкупил Ло Чельсо у «Бетиса»
Сегодня, 16:27 Комментарии4
ОфициальноЭриксен - игрок «Интера»
Сегодня, 16:26 ФотоКомментарии39
ОфициальноБен Арфа стал игроком «Вальядолида»
Сегодня, 13:16 ФотоКомментарии3
ОфициальноБоженик, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Фейеноорд»
Сегодня, 01:30 Комментарии12
Официально«Лион» объявил о договоренности с «Гертой» по трансферу Тусара
Вчера, 21:58 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 18:22
ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ БАРБОСУ
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:00
Избавились.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:59
Теперь за 30 млн. будут продавать.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 17:57
Вот эти деньги и пустил Интер на трансфер Эриксена.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100