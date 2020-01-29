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Попов – о сборах «Ростова»: «Это фундамент на весь календарный год»

сегодня, 21:33

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассказал о тренировочном процессе команды на сборе в Абу-Даби.

Мы проделали очень большой объём работы, получили физическую нагрузку. Мне кажется, что это хорошая основа перед Катаром. Сейчас предстоит играть в турнире в Катаре, там отработаем тактическое взаимопонимание. Нас ждут матчи с сильными соперниками.

Что касается товарищеских матчей, то результат — это не самое главное на первом сборе, но всегда приятно выигрывать. Я думаю, что в первой игре с «Пахтакором» у нас не всё получилось так, как хотели. Посмотрели, разобрали, и второй матч сыграли лучше.

Зимние сборы — это фундамент на весь календарный год. Летний сбор очень короткий, и там не успеваешь так подготовиться. А зимой есть почти полтора месяца. Нужно правильно работать и закладывать хорошую базу, которой бы хватило на весь год.

Мы очень соскучились по футболу и нашим болельщикам. Почти каждый день говорим об этом с ребятами. Нам всегда приятно, что они поддерживают нас. Постараемся весной дарить им ещё больше радостных моментов.

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:47
На сборах 2 новых игрока обороны и 4 игрока из молодёжки. Желаю нашей команде хорошо провести все сборы и обойтись без травм
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 21:37
В команде сейчас отличный микроклимат
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