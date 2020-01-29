Тихонов: «Надеюсь, что Соболев проявит себя в „Спартаке“»

Экс-капитан «Спартака» поделился мнением о переходе нападающего «Крыльев Советов» в стан красно-белых на правах аренды.

Это очень удивительно для меня. У «Крыльев» стоит задача остаться в Премьер-Лиге. Уход их лучшего бомбардира — не очень хорошо для команды. Я понимаю, если бы они его продали, а тут аренда.

Я надеюсь, что Соболев проявит себя в «Спартаке». Я сейчас еду в Катар, думаю, он там уже будет и мне удастся за ним понаблюдать.

Сможет ли он справиться с давлением? Дело в том, что когда-то нужно с этого начинать. Нельзя говорить, что он перерос «Крылья», но ему дается шанс, он должен им воспользоваться. Если он сможет это сделать — здорово. Если нет — то второго шанса такого может и не быть. Все зависит от него.