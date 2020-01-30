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Исламхан подпишет соглашение с «Аль-Аин», игрок не перейдёт в «Зенит»

сегодня, 11:21

Агент капитана национальной сборной Казахстана и футболиста «Кайрата» Бауыржана Исламхана рассказал о деталях трудового соглашения, который подпишет игрок с эмиратским клубом «Аль-Аин».

Контракт рассчитан на 5 месяцев — с возможностью продления, если Бауыржану там понравится. Клуб атаковал нас по поводу привлечения в свой состав капитана национальной сборной Казахстана недели две. И дело не только в привлекательных условиях, — Исламхана очень хотел видеть в команде тренер «Аль-Аина», плюс они квалифицировались в Азиатскую Лигу Чемпионов.

Напомним, что Исламхан находился на просмотре в «Зените».  

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:32
Правильный выбор.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 11:23
Не ханское это дело за зениты играть...
Bjuik
Bjuik
сегодня в 11:23
И это очень хорошо.
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