Исламхан подпишет соглашение с «Аль-Аин», игрок не перейдёт в «Зенит»

Агент капитана национальной сборной Казахстана и футболиста «Кайрата» рассказал о деталях трудового соглашения, который подпишет игрок с эмиратским клубом «Аль-Аин».

Контракт рассчитан на 5 месяцев — с возможностью продления, если Бауыржану там понравится. Клуб атаковал нас по поводу привлечения в свой состав капитана национальной сборной Казахстана недели две. И дело не только в привлекательных условиях, — Исламхана очень хотел видеть в команде тренер «Аль-Аина», плюс они квалифицировались в Азиатскую Лигу Чемпионов.