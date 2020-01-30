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Сетьен: «Работать в „Барселоне“ проще, чем я думал»

сегодня, 08:00

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен, недавно сменивший на этом посту Эрнесто Вальверде, поделился впечатлениями от работы в каталонском клубе.

Нахожу ли работу в «Барселоне» более сложной чем, я думал? Нет, она проще, я думал, потому что многие вещи, о которых мы говорили ранее, уже сделаны. Вчера (Прим. - во вторник) мы провели великолепную тренировку, и после сегодняшнего анализа я могу это подтвердить.

Очевидно, что есть вещи, которые необходимо улучшить, но я рад тому, что игроки способны мгновенно понимать, что от них требуется.

Идёт нормальный рабочий процесс, плоды которого будут видны на футбольном поле.

Напомним, на прошлой неделе «Барселона» потерпела поражение от «Валенсии» (0:2) в матче 21-го тура Примеры.

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Василий 50
Василий 50
сегодня в 08:31
Пургу несет.
VIPded
VIPded
сегодня в 08:20
Конечно, там и тренер не нужен...)))
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 08:20
прав старик, все мы знаем кто командой управляет)))
Roman73
Roman73
сегодня в 08:13
плоды видны...
Almazny
Almazny
сегодня в 08:10
Пока не влип по крупному.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:05
Игроки сами всё делают, даже пальцем тыкать не надо.
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