Сетьен: «Работать в „Барселоне“ проще, чем я думал»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен, недавно сменивший на этом посту Эрнесто Вальверде, поделился впечатлениями от работы в каталонском клубе.
Нахожу ли работу в «Барселоне» более сложной чем, я думал? Нет, она проще, я думал, потому что многие вещи, о которых мы говорили ранее, уже сделаны. Вчера (Прим. - во вторник) мы провели великолепную тренировку, и после сегодняшнего анализа я могу это подтвердить.
Очевидно, что есть вещи, которые необходимо улучшить, но я рад тому, что игроки способны мгновенно понимать, что от них требуется.
Идёт нормальный рабочий процесс, плоды которого будут видны на футбольном поле.
Напомним, на прошлой неделе «Барселона» потерпела поражение от «Валенсии» (0:2) в матче 21-го тура Примеры.