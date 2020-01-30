Сетьен: «Работать в „Барселоне“ проще, чем я думал»

Главный тренер «Барселоны» , недавно сменивший на этом посту Эрнесто Вальверде, поделился впечатлениями от работы в каталонском клубе.

Нахожу ли работу в «Барселоне» более сложной чем, я думал? Нет, она проще, я думал, потому что многие вещи, о которых мы говорили ранее, уже сделаны. Вчера (Прим. - во вторник) мы провели великолепную тренировку, и после сегодняшнего анализа я могу это подтвердить.

Очевидно, что есть вещи, которые необходимо улучшить, но я рад тому, что игроки способны мгновенно понимать, что от них требуется.

Идёт нормальный рабочий процесс, плоды которого будут видны на футбольном поле.