Гвардиола: «Мне очень нравится, как играет МЮ»

сегодня, 08:29

Наставник «Манчестер Сити» похвалил «Манчестер Юнайтед» после матча «горожан» с этой командой. Соперники встретились в ответном поединке полуфинала Кубка Лиги. МЮ победил со счетом 1:0 в гостях, но дальше прошел «Ман Сити», выигравший в первом матче со счетом 3:1.

Мне очень нравится, как они играют. Качество их атакующих игроков невероятно. У меня есть чувство, что они пытаются делать то, чего хочет главный тренер, я говорил это, когда мы проиграли им дома [в чемпионате]. Думаю, это работает.