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Гвардиола: «Мне очень нравится, как играет МЮ»

сегодня, 08:29
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Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил «Манчестер Юнайтед» после матча «горожан» с этой командой. Соперники встретились в ответном поединке полуфинала Кубка Лиги. МЮ победил со счетом 1:0 в гостях, но дальше прошел «Ман Сити», выигравший в первом матче со счетом 3:1.

Мне очень нравится, как они играют. Качество их атакующих игроков невероятно. У меня есть чувство, что они пытаются делать то, чего хочет главный тренер, я говорил это, когда мы проиграли им дома [в чемпионате]. Думаю, это работает.  

Напомним, что в текущем сезоне МЮ обыграл «Ман Сити» в чемпионате Англии. Команды встретились в 16-м туре АПЛ, «красные дьяволы» победили в гостях со счетом 2:1.

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:41
Играют как типичный середнячок - на удачу и случайность.
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 09:07
С каких пор?
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