Гвардиола: «Мне очень нравится, как играет МЮ»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил «Манчестер Юнайтед» после матча «горожан» с этой командой. Соперники встретились в ответном поединке полуфинала Кубка Лиги. МЮ победил со счетом 1:0 в гостях, но дальше прошел «Ман Сити», выигравший в первом матче со счетом 3:1.
Мне очень нравится, как они играют. Качество их атакующих игроков невероятно. У меня есть чувство, что они пытаются делать то, чего хочет главный тренер, я говорил это, когда мы проиграли им дома [в чемпионате]. Думаю, это работает.
Напомним, что в текущем сезоне МЮ обыграл «Ман Сити» в чемпионате Англии. Команды встретились в 16-м туре АПЛ, «красные дьяволы» победили в гостях со счетом 2:1.