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Юран: «Соболев должен раскрыться в „Спартаке“»

сегодня, 15:41

Бывший игрок сборной России Сергей Юран поделился мнением о переходе форварда Александра Соболева в «Спартак».

У Соболева есть шанс. Я видел в «Крыльях Советов», что у него есть данные: спортивная агрессия. На данном этапе для «Спартака» он лучше, чем Понсе. Есть дриблеры, скоростные форварды, нападающие таранного типа. Я пока не могу понять какого плана нападающий Эсекьель, по какому принципу его брали.

Что касается Соболева, то здесь в первую очередь – российское гражданство. Также он молодой парень, уже Черчесов приглашал его на сборы – это посыл, что у парня есть потенциал, и до конца он еще не раскрылся. Аренда – это хорошо, можно посмотреть, как он использует свой шанс. Приветствую решение руководства взять Соболева в аренду.    

По тем играм, которые я видел, могу сказать, что он футболист с характером. Я думаю, что парень раскроется, смотря как его будут использовать. Надо смотреть, что он умеет делать, и развивать именно эти качества. Тренерский штаб, скорее всего, анализировал его игру и брал именно под те качества, которые у него есть: игра на острие, бескомпромиссность, борьба на втором этаже, мощность, хорошая скорость. Здесь был проведен анализ, раз «Спартак» его взял. Главное, чтобы у него не требовали того, что у него меньше всего получается. Он должен раскрыться в «Спартаке».

Отметим, что ранее «Спартак» подтвердил данные о переходе Соболева из «Крыльев Советов». Игрок будет выступать за «красно-белых» на правах аренды до конца сезона.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 16:06
Удачи.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:01
Так и будет...
mangoх12
mangoх12
сегодня в 15:48
хм.. обычно в спартаке только закрываются таланты
drug01
drug01
сегодня в 15:47
Будем смотреть
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