Цорн: «Было понятно, что этот сезон для „Спартака“ – инвестиция в будущее»

сегодня, 13:48

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о задачах на вторую половину сезона РПЛ и на Кубок Париматч Премьер, где красно-белые сыграют с «Локомотивом», «Ростовом» и сербским «Партизаном».

— Какие задачи на сезон? Некоторые болельщики говорят: «Не упасть бы в ФНЛ ».

— Моя позиция: эти разговоры не имеют никакой связи с реальностью. Мы находимся не на том месте, на котором хотели бы быть. Думаю, что мы поправим результат. Чтобы точно не упасть в ФНЛ . Вообще, мы идем от матча к матчу. Изначально было понятно, что этот сезон — инвестиция в будущее.

— Ставится задача выиграть Кубок Париматч Премьер?

— Нет задачи выигрывать спарринги. Это отличные спарринги, хороший турнир, но главное — выводы по итогам выступления и подготовка к сезону.

Ранее работу Цорна на посту гендира «Спартака» подверг критике известный блогер и журналист Василий Уткин.