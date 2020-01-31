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Цорн: «Было понятно, что этот сезон для „Спартака“ – инвестиция в будущее»

сегодня, 13:48

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о задачах на вторую половину сезона РПЛ и на Кубок Париматч Премьер, где красно-белые сыграют с «Локомотивом», «Ростовом» и сербским «Партизаном».

— Какие задачи на сезон? Некоторые болельщики говорят: «Не упасть бы в ФНЛ».

— Моя позиция: эти разговоры не имеют никакой связи с реальностью. Мы находимся не на том месте, на котором хотели бы быть. Думаю, что мы поправим результат. Чтобы точно не упасть в ФНЛ. Вообще, мы идем от матча к матчу. Изначально было понятно, что этот сезон — инвестиция в будущее.

— Ставится задача выиграть Кубок Париматч Премьер?

— Нет задачи выигрывать спарринги. Это отличные спарринги, хороший турнир, но главное — выводы по итогам выступления и подготовка к сезону.

Ранее работу Цорна на посту гендира «Спартака» подверг критике известный блогер и журналист Василий Уткин.

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Кубок Париматч Премьер 2020  Россия: мнение  Спартак М  Цорн Томас
Источник: Матч ТВ
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:56
Время покажет....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:51
Назовёт может кто имя игрока в которого Цорн инвестировал?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 14:39
Золотые слова Цорна. Только, как их встроить в игру команды.
beefs
beefs
сегодня в 14:36
Хорошо сказал, а как это сделать?
Брулин
Брулин
сегодня в 14:34
Интересный выбор, в современном футболе давно такой вариант напрашивается.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:30
В следующем сезоне проценты будем считать...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:25
Понятно.
Пока ничего не обещает, а потом Спартак в ФНЛ , а Цорн другую кормушку найдет.
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Армейская душа
сегодня в 14:18
А Федун хотел бороться чуть ли не за золото. Или это он про ФНЛ говорил?
Кононов еще в прошлом году обещал за золото бороться зимой))

В этом Цорн уже борется за золото Федуна, поэтому собственно на команду достаточно мало денег остается.

Цорн скоро на деньги Лёни Харьковского новую команду оснует и назовет ее "Спасибо, Федун!"))
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 14:09
А Федун хотел бороться чуть ли не за золото. Или это он про ФНЛ говорил?
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:06
Посмотрим
alex spartakovih
alex spartakovih ответил Lucho Gonzalez
сегодня в 14:03
Всё правильно, инвестиции в будущее, а будущее cпapтака - это сначала ФНЛ и потом pacфopмиpoвание
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 14:03
    до следующего юбилея
    Гордецкий
    Гордецкий
    сегодня в 14:01
    Если пердив можно считать инвестицией, то Цорн своего добивается успешно.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 13:55
    Всё правильно, инвестиции в будущее, а будущее cпapтака - это сначала ФНЛ и потом pacфopмиpoвание
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