Цорн: «Было понятно, что этот сезон для „Спартака“ – инвестиция в будущее»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о задачах на вторую половину сезона РПЛ и на Кубок Париматч Премьер, где красно-белые сыграют с «Локомотивом», «Ростовом» и сербским «Партизаном».
— Какие задачи на сезон? Некоторые болельщики говорят: «Не упасть бы в ФНЛ».
— Моя позиция: эти разговоры не имеют никакой связи с реальностью. Мы находимся не на том месте, на котором хотели бы быть. Думаю, что мы поправим результат. Чтобы точно не упасть в ФНЛ. Вообще, мы идем от матча к матчу. Изначально было понятно, что этот сезон — инвестиция в будущее.
— Ставится задача выиграть Кубок Париматч Премьер?
— Нет задачи выигрывать спарринги. Это отличные спарринги, хороший турнир, но главное — выводы по итогам выступления и подготовка к сезону.
Ранее работу Цорна на посту гендира «Спартака» подверг критике известный блогер и журналист Василий Уткин.
Пока ничего не обещает, а потом Спартак в ФНЛ , а Цорн другую кормушку найдет.
Пока ничего не обещает, а потом Спартак в ФНЛ , а Цорн другую кормушку найдет.
В этом Цорн уже борется за золото Федуна, поэтому собственно на команду достаточно мало денег остается.
Цорн скоро на деньги Лёни Харьковского новую команду оснует и назовет ее "Спасибо, Федун!"))
В этом Цорн уже борется за золото Федуна, поэтому собственно на команду достаточно мало денег остается.
Цорн скоро на деньги Лёни Харьковского новую команду оснует и назовет ее "Спасибо, Федун!"))