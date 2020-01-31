ГлавнаяНовости

Президент «Урала»: «У Смолова должно получиться в „Сельте“, рад за него»

сегодня, 15:39

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал переход нападающего Федора Смолова в испанскую «Сельту» на правах аренды до конца сезона.

Я рад за Федора, мне очень хотелось, чтобы у него все так сложилось. Чем больше наших ребят будет играть за границей, тем лучше для российского футбола. Мы видим, как Карпин после окончания европейской карьеры выстраивает свою дальнейшую футбольную жизнь, как Мостовой рассказывает про свою футбольную карьеру в Европе. Поэтому хочется, чтобы было много наших футболистов в Европе.

Я считаю, что для Смолова это большой шаг, он всегда мог оказаться в ведущих чемпионатах Европы. Он сам всегда хотел играть в европейских чемпионатах, теперь у него должно получиться. Я ему только желаю здоровья и успехов в «Сельте». Конечно, я буду следить за его матчами в Испании, я всегда слежу за бывшими игроками «Урала».

Если не получится у Смолова, готов ли я вернуть его в «Урал»? Готов, конечно. Сейчас мне задают много вопросов про Сашу Кокорина, но нужно понимать, за какие деньги может вернуться Федя или перейти к нам Кокорин. Мы не очень богатый клуб, который может платить очень большую зарплату футболистам типа Смолова и Кокорина.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Федун: «Скорее всего, „Спартак“ выдвинет Прядкина на пост главы РПЛ»
Сегодня, 16:25 Комментарии1
Тихонов: «Хочу, чтобы Соболев стал лучшим в „Спартаке“»
Сегодня, 16:17 Комментарии2
Дм. Черышев: «„Сельта“ – это сильный клуб, интересный опыт для Смолова»
Сегодня, 16:07 Комментарии3
Черчесов положительно отозвался о трансферах Смолова, Соболева и Комличенко
Сегодня, 14:44 Комментарии4
Цорн: «„Спартак“ хочет подписать опорного полузащитника»
Сегодня, 14:35 Комментарии10
Наумов: «Сёмин всегда хотел, чтобы Смолов играл»
Сегодня, 13:58 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:24
А что дало пребывание Карпина и Мостового за границей отечественному футболу? Как он вырос от этих трансферов(и не только их).Всё время провозглашается,что игра наших миллионеров за рубежом принесёт пользу отечественному футболу,а по сути речь идёт о удовлетворении чьих-то частных амбиций.Где результат? Ни одна чиновничья тварь не ведёт речь о личных усилиях для подъёма нашего футбола на должную высоту.Всё напродажу...
beefs
beefs
сегодня в 16:19
Вряд ли у Смолого что-то получится, он свой шанс упустил....
Аpбитр
Аpбитр ответил Лес-ник
сегодня в 15:47
С февраля 2020 каждый пользователь может создать до трех команд, но при этом в его командах не должны повторяться футболисты. Можно уже создавать?
Добрый день.
В феврале будет сброс очков у команд и после этого можно будет создавать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100