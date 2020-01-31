Президент «Урала»: «У Смолова должно получиться в „Сельте“, рад за него»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал переход нападающего в испанскую «Сельту» на правах аренды до конца сезона.

Я рад за Федора, мне очень хотелось, чтобы у него все так сложилось. Чем больше наших ребят будет играть за границей, тем лучше для российского футбола. Мы видим, как Карпин после окончания европейской карьеры выстраивает свою дальнейшую футбольную жизнь, как Мостовой рассказывает про свою футбольную карьеру в Европе. Поэтому хочется, чтобы было много наших футболистов в Европе.

Я считаю, что для Смолова это большой шаг, он всегда мог оказаться в ведущих чемпионатах Европы. Он сам всегда хотел играть в европейских чемпионатах, теперь у него должно получиться. Я ему только желаю здоровья и успехов в «Сельте». Конечно, я буду следить за его матчами в Испании, я всегда слежу за бывшими игроками «Урала».

Если не получится у Смолова, готов ли я вернуть его в «Урал»? Готов, конечно. Сейчас мне задают много вопросов про Сашу Кокорина, но нужно понимать, за какие деньги может вернуться Федя или перейти к нам Кокорин. Мы не очень богатый клуб, который может платить очень большую зарплату футболистам типа Смолова и Кокорина.