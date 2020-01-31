Цорн: «„Спартак“ хочет подписать опорного полузащитника»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился мнением об аренде нападающего «Крыльев Советов» , а также рассказал, кого еще хотят подписать «красно-белые» в зимнее трансферное окно:

Я в декабре намекал, что он со своей статистикой, стилем игры, фактурностью нас заинтересовал. Тренеру он понравился, после игры с Самарой Доменико в раздевалке спросил, кто такой номер 7. Затем он проанализировал матчи нашей команды, матчи Соболева за «Крылья» и сказал, что ему нужен этот форвард. При этом у нас были конкретные рамки, в которых эта сделка могла произойти. Мы могли взять его только в аренду. Хорошо, что в итоге все сложилось. Если бы на наши условия не пошли, то сделки бы не было.

Были слухи о других клубах, но мы не участвовали в этой гонке, не перебивали друг друга. Хорошо, что мы подписали Сашу за 4 недели до возобновления сезона, у него есть время влиться в команду.

У нас есть одна позиция, которую мы рассматриваем — опорный полузащитник, который также может сыграть на позиции центрального защитника.

Тоже хотим взять в аренду. Нам надо соблюдать финансовый Fair Play. Плюс в случае Соболева мы снижаем риски. У нас есть возможность понаблюдать за ним, посмотреть, как он приживется в команде. Все-таки это две разные истории — играть за «Спартак» и играть за «Крылья».

В идеальном случае это аренда или свободный игрок.