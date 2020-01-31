ГлавнаяНовости

Цорн: «„Спартак“ хочет подписать опорного полузащитника»

сегодня, 14:35

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился мнением об аренде нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, а также рассказал, кого еще хотят подписать «красно-белые» в зимнее трансферное окно:

Я в декабре намекал, что он со своей статистикой, стилем игры, фактурностью нас заинтересовал. Тренеру он понравился, после игры с Самарой Доменико в раздевалке спросил, кто такой номер 7. Затем он проанализировал матчи нашей команды, матчи Соболева за «Крылья» и сказал, что ему нужен этот форвард. При этом у нас были конкретные рамки, в которых эта сделка могла произойти. Мы могли взять его только в аренду. Хорошо, что в итоге все сложилось. Если бы на наши условия не пошли, то сделки бы не было.

Были слухи о других клубах, но мы не участвовали в этой гонке, не перебивали друг друга. Хорошо, что мы подписали Сашу за 4 недели до возобновления сезона, у него есть время влиться в команду.

У нас есть одна позиция, которую мы рассматриваем — опорный полузащитник, который также может сыграть на позиции центрального защитника.

Тоже хотим взять в аренду. Нам надо соблюдать финансовый Fair Play. Плюс в случае Соболева мы снижаем риски. У нас есть возможность понаблюдать за ним, посмотреть, как он приживется в команде. Все-таки это две разные истории — играть за «Спартак» и играть за «Крылья». 

В идеальном случае это аренда или свободный игрок.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Черчесов положительно отозвался о трансферах Смолова, Соболева и Комличенко
Сегодня, 14:44 Комментарии1
Наумов: «Сёмин всегда хотел, чтобы Смолов играл»
Сегодня, 13:58 Комментарии2
Цорн: «Было понятно, что этот сезон для „Спартака“ – инвестиция в будущее»
Сегодня, 13:48 Комментарии14
Мещеряков: «Обязательного выкупа Смолова после аренды нет»
Сегодня, 13:18 Комментарии4
Балахнин: «Интересно, как Карпин будет использовать Мамаева»
Сегодня, 12:16 Комментарии7
Уткин: «Цорн - плохой спортдиректор»
Сегодня, 11:57 Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 14:49
В Крылышках, вестимо, играть почетнее!)))
Sunny.
Sunny.
сегодня в 14:48
доит Федуна
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:42
Опорник нужен...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100