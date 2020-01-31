Наумов: «Сёмин всегда хотел, чтобы Смолов играл»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал переход в «Сельту» на правах аренды, а также коснулся возможных трансферов «железнодорожников».

Федор поступил правильно, решив перейти в «Сельту». Смолову нужно перезапустить карьеру, не получилось у него в «Локомотиве». Точнее, далеко не все у него получилось в «Локо», так правильнее. И аренда в «Сельту» — отличный вариант для того, чтобы обновиться, поиграть в Европе. Думаю, что в Испании он получит хорошую игровую практику. Если бы Федор переходил в «Сочи», то я бы сказал, что это неправильно. А в случае трансфера в «Сельту» он переходит в сильный чемпионат, где будет играть против именитых клубов и классных футболистов. Лично для него это хороший вариант. Помимо этого, сам клуб из Виго очень нуждается в нападающем, у них сейчас с этим проблемы. И игровое время, которое предоставят россиянину, очень необходимо. Предположу, что он за этот промежуток хорошо подготовится и попадет в состав сборной России на Евро-2020. Он уже заматерел, стал обстоятельным футболистом и человеком, который многое прошел. Мне кажется, что это все очень вовремя. И если Федор заиграет, то «Сельта» его купит. Я так понимаю, что за него предлагают неплохие деньги «Локомотиву». В этом случае хорошо будет и Федору, и железнодорожникам.

Семин умеет разбираться с такими футболистами, как Смолов. Имею в виду игроков, у которых что-то немного не получается и которым Семин хочет дать новое ускорение. Мне кажется, что Федор с пониманием ко всему относился. И насколько мне известно, Семин всегда хотел, чтобы Смолов играл. У них никогда не было разногласий. Я никогда не слышал от Юрия Палыча, что у них были какие-то разногласия с Федором. Никакой связи между Кокориным и Смоловым здесь нет. Федор решал свои вопросы, согласовывал это с клубом, и все довольны. С Александром же другая история. Конечно, мне бы хотелось, чтобы Кокорин вернулся в «Локомотив». Все-таки лет семь он у нас провел в юношах, и провел очень хорошо. И все-таки, что бы там ни говорили, а «Локо» — клуб, который дал Кокорину дорогу в большой футбол. Затем это продолжило «Динамо». Мне кажется, что возвращение Александра было бы логичным и уместным для всех. «Локомотив» — это не «Сочи». Железнодорожники борются за самые высокие места. У Кокорина же появится игровая практика, которая поможет ему подготовиться к чемпионату Европы.

«Локомотиву» нужно обязательно искать усиление. Не знаю, в это трансферное окно или в следующее. Но сегодня команде как никогда необходимо усиление — впереди, в средней линии, так и в защите. «Локо» нужно 3-4 новых игрока. Насколько я знаю, в этом плане финансовое положение не очень хорошее. Вряд ли на трансферы дадут большие деньги. Но хотя бы на нападающего нужно. Ситуация сложная, потому что не понятно, что будет с Фарфаном, Эдер немного слабоват. Португалец может усилить, выйти на замену, но как основной игрок он часто выпадает. В связи с этим я считаю, что атакующую линию нужно усилить.