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Мещеряков: «Обязательного выкупа Смолова после аренды нет»

сегодня, 13:18

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал переход форварда Федора Смолова в «Сельту» на правах аренды.

Это совместное решение в интересах игрока и сборной. Слухи о том, что Федя не смог ужиться с Семиным? У нас большие специалисты во всех сферах жизни, которые знают почему-то все.

Вы уже, наверное, знаете, что нет обязательного выкупа после аренды. Это наша жесткая позиция. Что будет, если Смолов хорошо себя проявит? Мы подумаем 55 раз о том, чтобы отдавать его.

Желаю удачи Смолову! Чем больше наших игроков заиграют в Европе, тем больше будет интерес к нам. Очень хочется, чтобы у Федора все получилось!

Возможность выкупа игрока есть, но это необязательно. Если же нет обязательного выкупа, то можно прописать любую сумму.

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