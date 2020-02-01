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Артета: «Если у вас нет плана на игру, с „Бернли“ придется очень тяжело»

сегодня, 11:26
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета порассуждал о предстоящем матче против «Бернли» в рамках 25-го тура АПЛ.

Это одна из лучших команд Англии. То, что они делают, они делают очень, очень хорошо, они специалисты в этом. Тип игры, который они предпочитают, делает их действительно трудными для противника, поэтому мы должны быть готовы к битве, быть умными и показывать игру так, как мы хотим.

Мы будет играть с полной сосредоточенностью и энергией, очень четким планом, потому что если его нет, то с ними очень трудно иметь дело.

Тем временем состав «Арсенала» пополнил защитник «Саутгемптона» Седрик Соареш

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