У «Луча» до сих пор не проплачены сборы

сегодня, 13:07

Сообщается, что в отношении будущего владивостокского «Луча» по-прежнему сохраняется неопределенность.

Главой Приморского края недавно было принято решение сохранить клуб, однако никакой конкретики нет ни с выплатами задолженностей, которые составляют 5 месяцев, ни с графиком подготовки команды.

Футболисты «Луча» написали открытое письмо на имя губернатора Олега Кожемяко, опасаясь, что клуб может стать банкротом.

Также отмечается, что еще трое игроков — Александр Макаренко, Кирилл Марущак и Павел Степанец — подали заявления на разрыв контрактов с клубом.