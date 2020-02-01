ГлавнаяНовости

У «Луча» до сих пор не проплачены сборы

сегодня, 13:07

Сообщается, что в отношении будущего владивостокского «Луча» по-прежнему сохраняется неопределенность.

Главой Приморского края недавно было принято решение сохранить клуб, однако никакой конкретики нет ни с выплатами задолженностей, которые составляют 5 месяцев, ни с графиком подготовки команды. 

Футболисты «Луча» написали открытое письмо на имя губернатора Олега Кожемяко, опасаясь, что клуб может стать банкротом. 

Также отмечается, что еще трое игроков — Александр МакаренкоКирилл Марущак и Павел Степанец — подали заявления на разрыв контрактов с клубом.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бензема за миллиард евро, Месси – дешевле
29 январяСтанислав Горин в блоге Футбол и деньгиКомментарии5
Коварная месть. «Спартак» подарят фанатам
29 январяВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии12
«Луч» в скором времени начнёт гасить долги перед футболистами
28 января Комментарии3
У «Спартака» появится новый спонсор из Китая
26 января Комментарии41
Слухи«Краснодар» получил около 1 млн евро за переход Комличенко в «Динамо»
25 января Комментарии15
Владельцем «Ньюкасла» может стать наследный принц Саудовской Аравии
25 января Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Живанильда
Живанильда
сегодня в 13:17
Не беда,главное судьям вовремя проплатить как завещал гинер.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100