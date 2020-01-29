Коварная месть. «Спартак» подарят фанатам

сегодня, 12:30

Федун продолжает троллить поклонников «красно-белых», а «Соккер.ру» объясняет, в чем опасность.

«Спартак» отдадут болельщикам?

«Народная команда – народу!» Такой лозунг воплотят в жизнь в 2023 году, если планы Федуна и Алекперова не изменятся. И Леонид Арнольдович уже обозначил ключевые моменты.

Первый – фанаты получат «Спартак» безвозмездно. Не ищут мелких инвесторов, запланировали подарок. Второй – как только Федун становится обычным фанатом, то больше не вкладывает личные деньги.

Третий момент – стадион тоже переходит фанатам. Четвертый нюанс – половину плюс один голос в совете директоров отдают болельщикам. Пятый – «Лукойл» обязуется поддерживать клуб в переходной период, пару лет.

И шестой пункт – до 2023 года Федун, который уже поменял в прошлом году коммерческого директора клуба, попытается оптимизировать расходы, чтобы уход главного спонсора не означал банкротство.

Более точный план реформ обещают представить до конца 2020 года, хотя главные тезисы озвучены. «Спартак» мечтает стать клубом, где есть «сосьос» - как у «Бенфики», «Барселоны» или «Реала», то есть официальные болельщики.

Их представители будут в совете директоров, влияя на решения по выборам президента клуба, главного тренера и трансферной политике. Реформу придумали, когда ни Авен, ни Абрамович, ни Усманов, ни зять Лаврова – Винокуров, не выкупили «Спартак».

Федун наслаждается троллингом?

Кто читал интервью на тему – знает, что один из владельцев «Спартака» издевается над фанатами. Годами ему рассказывают, что неправильно управляет клубом и принимает плохие решения. Причем критики часто правы.

Для клуба с 11-миллиардным бюджетом у «красно-белых» маловато конкретных побед и конкурентных преимуществ в российском футболе. Но Федуну надоело быть крайним, решил поменяться местами с народом.

Леонид Арнольдович зажигает: «Просто 20 лет находиться на одном и том же месте – вызывать раздражение у всех». И дальше развлекался, ведь назвал фанатов «Спартака» «наиболее организованным и демократическим сообществом».

А на вопрос, откуда фанаты возьмут деньги на содержание клуба, Федун ответил так, словно родился не в Киеве, а в Одессе: «Ну, пусть зарабатывают». Также неприкрытая издевка кроется во фразе, что поклонники «Спартака» «самые преданные и, как они считают, самые компетентные в стране».

Федун уже без издевок добавил, что планы ввести фанатов в число акционеров были с самого начала, но кризисы 2008 и 2014 годов помешали. Осталось выяснить, сходится ли арифметика? Выживет ли клуб, если им будут управлять и содержать фанаты?

Без спонсора «Спартаку» конец?

Петр Авен первым испугался, когда Федун заявил, что собирается прекратить финансирование клуба. Российские банкиры иногда умеют считать, поэтому переживания господина Авена не игнорируйте.

Годовой бюджет «Спартака» около 11 миллиардов рублей. Примерно 65 % идет на зарплаты. Федун собирается сокращать расходы по этой статье, но как это сделать на практике? Лимит обязал кормить местных, легионеры не рождаются, мечтая играть за «Спартак» бесплатно.

Аудиторы сообщали, что в РПЛ доля вложений частных лиц и спонсоров в клубы в среднем 83 %. Даже если в случае со «Спартаком» она равна 60-70 %, то реальные доходы клуба составляют 3.3-4.4 млрд рублей. Без денег «Лукойла», Федуна и Алекперова «Спартак» становится 6-м в РПЛ по бюджету, ниже «Динамо», но выше «Ростова».

Помним, что есть также третий неназванный владелец, у которого 30.5 % акций клуба после перевода их в Россию. Говорят, им до сих пор формально оставался Червиченко, но его не вспоминают, чтобы не злить фанатов. При этом сам Федун заявлял, что у него «контрольный пакет акций».

Проще говоря, третьего владельца контролирует второй, а всех – Алекперов. Свои и Федуна личные вложения в «Спартак» глава «Лукойла» оценивал в 60 млн долларов в 2015-м, а ведь есть еще контракт на название стадиона, соглашение с титульным спонсором и так далее.

Если попытаться суммировать реальные заработки «Спартака», то у вас получится максимум 3.6 млрд рублей, причем значительная часть денег – от аренды стадиона под концентры, выручки от продажи билетов и аренды помещений. Получается, фанатам нужно где-то взять 7.4 миллиарда, чтобы «Спартак» остался таким, как сейчас.

Народ сможет прокормить клуб?

Даже у больших брендов, вроде «Барселоны», официальные члены клуба генерируют лишь 3 % бюджета клуба, скидываясь примерно по 5 000 рублей в год. Даже у «Бенфики», что как-то устроила переучет активных фанатов, их число сократилось с 249 до 159 тысяч, хотя и такая армия зарегистрированных фанатов – огромная.

Представим, что поклонники москвичей платят по 300 рублей в месяц членских взносов «Спартаку», по 3 600 за год, а самих фанатов собирается, как у «Бенфики». Получите лишь 576 млн рублей, или 5.2 % от нынешнего бюджета «Спартака». Даже если представить армию в 500 000 человек, то наберется от силы 1.8 миллиарда рублей.

Причем учтите, что это лишь теория. Как вы убедите каждого 280-го жителя России, что нужно отдавать по 3 600 рублей в год на «Спартак»? А что, если речь о пенсионере и ему каждая тысяча рублей жизненно важна? Студенте, матери в декрете и так далее…

Нет в мире клуба с бюджетом 150-160 млн евро в год, чтобы его напрямую содержали фанаты. Даже если 5 % в будущем дадут люди – будет невероятная удача, огромная, ведь в России культуры «сосьос» попросту нет.

Даже если представлять, что «Спартак» отправляется в страну сказочных единорогов, где сам зарабатывает целых 4.5 миллиарда, а еще 0.5 дают фанаты, то получите клуб с бюджетом ниже, чем у «Краснодара». И если богатый «Спартак» не составляет конкуренцию в большинстве сезонов, что будет, когда станут вдвое беднее?

Люди не смогут содержать клуб финансово. Также непонятно, как из армии фанатов в десятки тысяч выбрать достойных представителей в совет директоров? Предложение назначить ультрас или держателей абонементов хорошее, но неужели среди них есть футбольные менеджеры уровня Мончи?

Или Ефремова и Ловчева выберут в совет, чем не представители спартаковской семьи? Федун и Алекперов могут формально уйти, отдав 51 % от своей доли в 69.5 % неким фанатам и ветеранам клуба. Но если обязать людей самим содержать «Спартак» – надорвутся. Значит, у этого перехода другая цель.

Владельцы подкладывают свинью?

Идея подарить клуб народу связана с тем, что покупателя искали и пока не нашли. Народовластие предлагают, чтобы задобрить трибуны. Мечта – выиграть Кубок России до 2023 года и «уйти с высоко поднятой головой», как сказал Федун. Тратить огромные деньги на клуб накладно – и так около 2 миллиардов евро вбухали, отсюда оптимизация расходов.

«Спартак» – дорогущий, вечно убыточный проект. Сокращать расходы нужно, но если сделать это резко – загонят команду в ФНЛ . Хорошо, если болельщики между собой не перессорятся, выбирая нового президента клуба. Идеально, если их окажется целых 300 тысяч. Тогда каждому нужно отдавать по 3.6 тысячи кровных рублей в год, чтобы покрыть 9 % бюджета.

Даже если скидываться по 10 000 рублей – утопия, то нужна армия из 740 тысяч, чтобы вместе с прочими доходами получить 11 миллиардов, а у «Спартака» даже в Москве нет аншлагов. После первой же серии поражений или несогласия с решением клуба платежи прекратятся, потому-то ни один богатый клуб мира и не ставит на сборы «сосьос». Проще говоря, ищут большого инвестора.

Авен, Усманов, Винокуров, быть может, младший Абрамович получат возможность выкупить 49 % акций клуба или их часть. Новому владельцу останется заручиться поддержкой всего двух членов совета директоров по «народной квоте», чтобы единолично править, а на кого будет оформлен стадион – без разницы, в стране все народное обычно партийное.

А вот если после 2023 года фанаты членскими взносами принесут дополнительные 500 миллионов рублей в год, то есть 4.5 % от бюджета, то в награду им дадут право голосовать за президентов и одобрять проект формы на сезон. Но даже в «Реале» и «Барселоне» никто не спрашивает «сосьос», меняя тренера или выбирая новичков.

Да и кто сказал, что у фанатов «Спартака» хватит квалификации? Нынешние руководители явно не футбольные гении, но обеспечивают единственное конкурентное преимущество – финансовое могущество. Если Федун и Алекперов реально уйдут, то итогом станет затяжной кризис.

Конечно, пока кажется, что «народная власть» будет фиктивной. В соглашении о передаче пропишут, что у поклонников нет права продать свой «контрольный пакет» третьему лицу, как в Бундеслиге, так что подарок в форме наказания – прав меньше, чем ответственности. И 6-7 миллиардов надо откуда-то взять, чтобы клуб выжил.