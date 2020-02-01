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Якини: «„Ювентус“ в этом сезоне практически безупречен»

сегодня, 14:33
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаЗавтра в 14:30 Не начался

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини поделился мнением о предстоящем матче против «Ювентуса» в рамках 22-го тура Серии А.

Подходим к этому матчу с правильным настроем, прекрасно понимая, что за соперник выйдет против нас на поле. «Ювентус» в этом сезоне практически безупречен, от каждого их игрока можно ждать опасного действия или непредсказуемого поворота игры.

Постараемся внедрить новичков команды, считаю, что «Фио» провела очень хорошую трансферную зиму, так что посмотрим, как у нас получится воспользоваться усилением сразу против лучшей команды Серии А.

Последним трансфером «фиалок» в прошедшее трансферное окно стал Софьян Амбрабат из «Вероны». 

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:12
Результат ясен.
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992
сегодня в 14:38
Готовятся сдать матч, фиалки фарм клуб ювентуса. Как это грустно.
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