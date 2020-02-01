Якини: «„Ювентус“ в этом сезоне практически безупречен»

Главный тренер «Фиорентины» поделился мнением о предстоящем матче против «Ювентуса» в рамках 22-го тура Серии А.

Подходим к этому матчу с правильным настроем, прекрасно понимая, что за соперник выйдет против нас на поле. «Ювентус» в этом сезоне практически безупречен, от каждого их игрока можно ждать опасного действия или непредсказуемого поворота игры.

Постараемся внедрить новичков команды, считаю, что «Фио» провела очень хорошую трансферную зиму, так что посмотрим, как у нас получится воспользоваться усилением сразу против лучшей команды Серии А.