Червиченко оценил возможный переход Кокорина в «Локомотив»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный переход нападающего «Зенита» в «Локомотив».

Может ли «Локомотив» взять Кокорина? Возможно. «Локомотив» - это команда, для которой мнение тех, о ком мы говорили, не такой уж перст указующий. По сравнению с остальными, конечно. По таланту и потенциалу Кокорин, может быть, даже получше Смолова. Но мне не нравится его самоотдача, разбазаривал он себя, тратил. Вот тот же Соболев и даже Дзюба таким талантом, как Кокорин, не одарены. Но выжимают из себя всё, бьются, доказывают. А если Кокорин и Смолов матч удачно сыграют, часто бывает так, что в следующем уже ничего от них ждать не стоит. Они сами себя до такого положения довели.