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Червиченко оценил возможный переход Кокорина в «Локомотив»

сегодня, 10:03

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Локомотив»

Может ли «Локомотив» взять Кокорина? Возможно. «Локомотив» - это команда, для которой мнение тех, о ком мы говорили, не такой уж перст указующий. По сравнению с остальными, конечно. По таланту и потенциалу Кокорин, может быть, даже получше Смолова. Но мне не нравится его самоотдача, разбазаривал он себя, тратил. Вот тот же Соболев и даже Дзюба таким талантом, как Кокорин, не одарены. Но выжимают из себя всё, бьются, доказывают. А если Кокорин и Смолов матч удачно сыграют, часто бывает так, что в следующем уже ничего от них ждать не стоит. Они сами себя до такого положения довели.

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SHMEL
SHMEL
сегодня в 11:07
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 10:48
    РЖД почихивает на газпром...
    Lukajs
    Lukajs
    сегодня в 10:37
    Правильно говорит.
    Levadia
    Levadia
    сегодня в 10:31
    Да никто его в Локо не пустит!
    Garrincha58
    Garrincha58
    сегодня в 10:10
    мне лично никогда не нравились ни Кокорин ни тем более Смолов но так как поступают с Кокориным это просто безнравстенный беспредел так нельзя но там некто привыкли людей считать быдлом
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