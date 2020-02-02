Ткачев: «В январе мы провели качественные игры»

Полузащитник тульского «Арсенала» рассказал о подготовке к весенней части чемпионата.

Первый раз сталкиваюсь, чтобы в течение пяти дней мы провели четыре спарринга. Да, играли не весь матч, но все же по тайму. Мне понравилось. Как по мне, это гораздо лучше, чем без мячей бегать. Плюс через игры гораздо проще сыгрываться с новыми партнерами. На мой взгляд, в январе провели качественные игры, на достойных скоростях, показали хороший результат, думаю, и тренерский штаб доволен этими поединками. На втором сборе будет только три игры. Если честно, немного расстроился, что отменили матч 8 февраля. Представляю, сколько нам предстоит работать и какие высокие будут нагрузки в промежутке между 4 и 12 февраля. Будем терпеть.