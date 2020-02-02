Червиченко: «Семак - ещё не такой тренер, чтобы хлопать дверью»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный уход из «Зенита» главного тренера команды .

Конечно, может Семак хлопнуть дверью. Но я не думаю, что это станет большой проблемой для «Зенита». Мне кажется, что Сергей - ещё не такой тренер, чтобы хлопать дверью. Он точно не такая звезда, какой является для Испании Зидан. Семак - не запредельный уровень даже для России. Заменить его точно не составит для «Зенита» большой проблемы. Тем более, если тренер начал так много публично рассуждать. Поймите, нанятый человек сегодня работает, а завтра ему показали на дверь и «до свидания». Разбираться с игроком - это все-таки дело хозяев, начальства. Раз сказали так, значит ты, тренер, сиди дальше и занимайся своей работой. Мое мнение: вот это бряканье языком Семаку еще обязательно припомнят. С другой стороны, ситуация совершенно идиотская, потому что если «Зенит» не сможет выиграть чемпионат, то тренер сможет кричать, что это случилось по той причине, что не оставили Кокорина. А вот если выиграет «Зенит», то скажут: видишь, и без Кокорина хорошо справились, чего ты возмущался? Ситуация абсурдная, дурная.