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Червиченко: «Семак - ещё не такой тренер, чтобы хлопать дверью»

сегодня, 09:58

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный уход из «Зенита» главного тренера команды Сергея Семака

Конечно, может Семак хлопнуть дверью. Но я не думаю, что это станет большой проблемой для «Зенита». Мне кажется, что Сергей - ещё не такой тренер, чтобы хлопать дверью. Он точно не такая звезда, какой является для Испании Зидан. Семак - не запредельный уровень даже для России. Заменить его точно не составит для «Зенита» большой проблемы. Тем более, если тренер начал так много публично рассуждать. Поймите, нанятый человек сегодня работает, а завтра ему показали на дверь и «до свидания». Разбираться с игроком - это все-таки дело хозяев, начальства. Раз сказали так, значит ты, тренер, сиди дальше и занимайся своей работой. Мое мнение: вот это бряканье языком Семаку еще обязательно припомнят. С другой стороны, ситуация совершенно идиотская, потому что если «Зенит» не сможет выиграть чемпионат, то тренер сможет кричать, что это случилось по той причине, что не оставили Кокорина. А вот если выиграет «Зенит», то скажут: видишь, и без Кокорина хорошо справились, чего ты возмущался? Ситуация абсурдная, дурная.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 10:58
До тренера экстра ему далеко!!!!! Как игрок он был хороший!!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:57
Семаку быстро указали его место когда он огрызнулся. Ну и кость кинули в виде продление контракта, но как мы знаем компенсация за разрыв контракта руководство Зенита не пугает. По крайней мере она будет намного меньше чем у уволенных заезжих варягов.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:55
Да он совсем не тренер.
Чемпионат России выиграли деньги и игроки.
mars6791
mars6791
сегодня в 10:54
Вот не та ситуация , чтобы влезать Семаку в эти разборки, разборки денежных мешков по поводу петрушки Кокорина. Это попытка показать свое Я, кстати не очень большое и независимое, или глупая игра в дружбу с Кокориным. Если они друзья , то так пусть и говорит - нет Кокорина , нет и меня в Зените. А сейчас может получится так , что и Кокорина не будет в Зените, и позиции Семака ослабятся в клубе (даже если Кокорин и останется). Вообще вся эта свистопляска - это проблема лично Кокорина.
P.S. Свое Я могут показать немного тренеров в России, все мы их знаем. Один из них Бердыев. Неудобен многим руководителям клубов (и не только клубов), но и очень продуктивен в работе. Семак пока не дорос до этого уровня.
ошалевший
ошалевший ответил marvel777
сегодня в 10:34
ну да нужно быть таким терпилой как Олежа Спартаковский видимо)
а чё семак сделал? тявкнул разок,ему плюнули в лицо и тот проглатил,в итоге ещё больше опозорился
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:34
Зато Семак-отец герой. Все эти Миллеры, Медведевы, Роттенберга, Рубашки, Кириенки помрут в одиночестве. В холодной постели. А Богданыч, уйдет с улыбкой, в кругу своих детишек, автобуса внуков и скажет Анюте даже напоследок:
"Давай ещё одного".
ошалевший
ошалевший
сегодня в 10:33
физручело решил показать какой защитник,но чё то быстро затих,каблук и мямля похлеще чем кононов,может ему в африке работать?
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 10:23
Семак физрук !)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:23
Семак быстро учится.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 10:13
хоть бы не выиграли но сейчас в стране нет команды которая бы способна отыграть отставание, может ЦСКА? буду болеть за них
marvel777
marvel777
сегодня в 10:06
ну да нужно быть таким терпилой как Олежа Спартаковский видимо)
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