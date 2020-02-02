Иванович: «VAR - это не футбол»

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович признался, что не является сторонником системы VAR.
Мне не нравится и никогда не будет нравиться VAR. Для меня это не футбол. Так вообще можно дойти до того, что убрать судью с поля и играть как в компьютерной игре. Ошибки случаются у всех. Знаете, это то же самое, как если бы защитник терял мяч, команда пропускала гол, а потом говорила бы: «Нет, так не пойдет, верните нам мяч». Так что я против VAR. Футбол — такая игра, в которой соперника можно обмануть. Если судья не ошибается специально, то VAR не нужен.
Ранее Иванович рассказал о своих взаимоотношениях с болельщиками «Зенита».