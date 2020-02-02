ГлавнаяНовости

Иванович: «VAR - это не футбол»

сегодня, 12:14

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович признался, что не является сторонником системы VAR

Мне не нравится и никогда не будет нравиться VAR. Для меня это не футбол. Так вообще можно дойти до того, что убрать судью с поля и играть как в компьютерной игре. Ошибки случаются у всех. Знаете, это то же самое, как если бы защитник терял мяч, команда пропускала гол, а потом говорила бы: «Нет, так не пойдет, верните нам мяч». Так что я против VAR. Футбол — такая игра, в которой соперника можно обмануть. Если судья не ошибается специально, то VAR не нужен.

Ранее Иванович рассказал о своих взаимоотношениях с болельщиками «Зенита».  

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Иванович: «„Зенит“ является самым посещаемым клубом в России»
Сегодня, 12:11 Комментарии4
Сантос: «Сразу же согласился на предложение „Рубина“»
31 января Комментарии2
Зеффан: «Рад, что присоединился к „Крыльям Советов“»
31 января Комментарии6
Агент Мельгарехо: «Лоренцо очень хочет остаться в „Спартаке“»
26 января Комментарии7
Малком: «Надеюсь, что вернусь на прежний уровень быстро»
24 января Комментарии16
Официально«Зенит» объявил об уходе Краневиттера
24 января Комментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:35
Хорошо, когда для зенита ошибки исключены). Отправить бы его в условный Тамбов, запел бы по другому, только интервью у него уже не брали бы.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:31
Сколько людей, столько и мнений...
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 12:20
Как и ЗЕнит аххах
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100