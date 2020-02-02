Быстров: «„Мариновать“ Кокорина в „Зените-2“ - это лишнее»

Бывший российский футболист прокомментировал возможный переход нападающего «Зенита» в «Локомотив».

Я думаю, что в этой ситуации «Зенит» не будет добивать парня, а отпустит его либо в аренду, либо расторгнет контракт и даст шанс играть в футбол. А «мариновать» его в «Зените-2» - это я считаю вообще последний вариант, который никому не нужен.

«Локо»? Если «Зенит» решил, что футболист не нужен, то почему его не отпустить в тот же «Локомотив»? Наша команда будет чемпионом, подопечные Юрия Сёмина претендуют на второе место. И Кокорину по силам бороться за место в составе с Эдером. Если всё пройдет удачно в переговорах, то это будет хороший вариант. Тем более что железнодорожников недавно покинул Фёдор Смолов.