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Быстров: «„Мариновать“ Кокорина в „Зените-2“ - это лишнее»

сегодня, 10:12

Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал возможный переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Локомотив». 

Я думаю, что в этой ситуации «Зенит» не будет добивать парня, а отпустит его либо в аренду, либо расторгнет контракт и даст шанс играть в футбол. А «мариновать» его в «Зените-2» - это я считаю вообще последний вариант, который никому не нужен. 

«Локо»? Если «Зенит» решил, что футболист не нужен, то почему его не отпустить в тот же «Локомотив»? Наша команда будет чемпионом, подопечные Юрия Сёмина претендуют на второе место. И Кокорину по силам бороться за место в составе с Эдером. Если всё пройдет удачно в переговорах, то это будет хороший вариант. Тем более что железнодорожников недавно покинул Фёдор Смолов.

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Valeron112
Valeron112
сегодня в 11:09
Ну пускай законсервируют в Локо , будет на шее сидеть , а в Зените-2 хоть на глубинки России посмотрит . Будет чему у мужиков из ФНЛ поучиться.
LOpp
LOpp
сегодня в 10:48
Надо его засолить
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 10:34
Так хочет система паков.
cska plus
cska plus
сегодня в 10:26
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