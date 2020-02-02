Мостовой - о Смолове: «Ну а что он мог там сделать?»

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал дебют за «Сельту» в матче 22-го тура Ла Лиги против «Валенсии».

Ну а что, вышел в конце игры, да. На какой минуте? Что он мог там сделать? В принципе, ничего. Команда проиграла, и здесь ничего не скажешь. Если он выходит за 10 минут, и ничего не происходит, то здесь нечего комментировать.

Когда Смолов покажет первый результат? Я перед игрой говорил, что будет непросто, тем более с «Валенсией». А вот, что дальше будет… Не знаю с кем дальше играет «Сельта», но команда внизу, и ситуация очень тяжелая. Тут нужно как можно раньше набирать очки. Но другое дело, что если они их не будут набирать, то команды рядом могут оторваться, и очков не будет хватать. Я просто сейчас в таблицу смотрю, и вижу — беда, беда, беда.