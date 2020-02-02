Футболисты «Зенита» пропустили Ригони через тоннель

Футболисты «Зенита» устроили традиционный прием вернувшемуся из аренды полузащитнику Эмилиано Ригони.
Напомним, что недавно «Зенит» и «Сампдория» досрочно расторгли арендное соглашение по игроку.
Футболисты «Зенита» устроили традиционный прием вернувшемуся из аренды полузащитнику Эмилиано Ригони.
Напомним, что недавно «Зенит» и «Сампдория» досрочно расторгли арендное соглашение по игроку.
Пусть сами выкарабкиваются...с тренером который только за 2019-й год третью команду принимает....да в принципе и не он приглашал Эмилиано...
Всяко лучше чемпиону быть полезным....
Хватит по Италиям шастать...найдёт ему Рибалта к лету клуб....коль тут лимит и прочие неприятности...
Пусть сами выкарабкиваются...с тренером который только за 2019-й год третью команду принимает....да в принципе и не он приглашал Эмилиано...
Всяко лучше чемпиону быть полезным....
Хватит по Италиям шастать...найдёт ему Рибалта к лету клуб....коль тут лимит и прочие неприятности...
Дзюба красава, пендель дал от души, да ещё и "Сампдорию" упомянул, даже с матом!!!
Дзюба красава, пендель дал от души, да ещё и "Сампдорию" упомянул, даже с матом!!!
Сегодня 16:09
Кокорина в СИЗО пропускали через тоннель.
Похоже, на укроине всех пропустили.
Сегодня 16:09
Кокорина в СИЗО пропускали через тоннель.
Похоже, на укроине всех пропустили.