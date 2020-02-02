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Футболисты «Зенита» пропустили Ригони через тоннель

сегодня, 16:03

Футболисты «Зенита» устроили традиционный прием вернувшемуся из аренды полузащитнику Эмилиано Ригони

Напомним, что недавно «Зенит» и «Сампдория» досрочно расторгли арендное соглашение по игроку.

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nubom
nubom
сегодня в 16:57
Футболисты «Зенита» пропустили Ригони через тоннель...под Ла Маншем.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 16:46
После такого позора уже ни один нормальный клуб не возьмет аххах
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:39
Правильно сделал что сбежал из 16-го клуба Серала....не показав там и четверти своего потенциала....
Пусть сами выкарабкиваются...с тренером который только за 2019-й год третью команду принимает....да в принципе и не он приглашал Эмилиано...
Всяко лучше чемпиону быть полезным....
Хватит по Италиям шастать...найдёт ему Рибалта к лету клуб....коль тут лимит и прочие неприятности...
Авербуx
Авербуx
сегодня в 16:24
традиция
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 16:21
С пендалями ?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:18
Тоннель позора!!! Как можно было так играть, что вернули раньше срока?
Дзюба красава, пендель дал от души, да ещё и "Сампдорию" упомянул, даже с матом!!!
Bordend
Bordend
сегодня в 16:17
LOpp
Сегодня 16:09
Кокорина в СИЗО пропускали через тоннель.

Похоже, на укроине всех пропустили.
112910415
112910415
сегодня в 16:15
тот случай, когда радушно улыбаешься гостю, а при этом ругаешь себя, что открыл ему дверь
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:11
"Был фиалкой, стал опять бомжом"-подумал наверно Ригони, проходя через тоннель.
LOpp
LOpp
сегодня в 16:09
Кокорина в СИЗО пропускали через тоннель
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:06
Срочно искать новый клуб, пока не все форточки захлопнулись...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:04
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