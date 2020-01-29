ГлавнаяНовости

«Уфа» организовала конкурс, победитель которого получит 100 тысяч рублей

сегодня, 18:12

«Уфа» организовала конкурс на лучший дизайн для клубного автобуса:

Дорогие друзья, в 2020 году футбольный клуб «Уфа» отмечает свое 10-летие, планомерно проходит ребрендинг клуба. У каждого из вас есть уникальная возможность принять участие в этом процессе и вместе сформировать новый облик клуба.

На данный момент мы объявляем конкурс на лучший дизайн-макет нового автобуса ФК «Уфа». В конкурсе может принять участие любой желающий.

Условия: основной цвет – фиолетовый, в макете должен быть изображен один из символов клуба (пчела, куница) и название - «Футбольный клуб „Уфа“».

Победитель конкурса получит награду в 100 тысяч рублей.

Ранее врачи «Уфы» предотвратили трагедию на борту самолета. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Краснодар» отменил товарищеский матч с клубом из Уханя
27 января Комментарии8
Комличенко забил в двусторонке за «Динамо»
26 января ФотоКомментарии9
Комличенко присоединился к «Динамо»
26 января Комментарии5
Стало известно, что будет с «Лучом»
23 января Комментарии7
Медведев и Семак обсудили ситуацию с Кокориным
23 января Комментарии88
Официально«Ростов» заявил Мамаева на вторую часть сезона
22 января Комментарии10
Обсудить
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:31
Можно сорвать соточку
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100