«Уфа» организовала конкурс, победитель которого получит 100 тысяч рублей

«Уфа» организовала конкурс на лучший дизайн для клубного автобуса:
Дорогие друзья, в 2020 году футбольный клуб «Уфа» отмечает свое 10-летие, планомерно проходит ребрендинг клуба. У каждого из вас есть уникальная возможность принять участие в этом процессе и вместе сформировать новый облик клуба.
На данный момент мы объявляем конкурс на лучший дизайн-макет нового автобуса ФК «Уфа». В конкурсе может принять участие любой желающий.
Условия: основной цвет – фиолетовый, в макете должен быть изображен один из символов клуба (пчела, куница) и название - «Футбольный клуб „Уфа“».
Победитель конкурса получит награду в 100 тысяч рублей.
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