«Нефтехимик» не сможет проводить матчи на стадионе «Рубин»

По информации источника, РФС указал на несоответствие искусственного газона стадиона «Рубин» нужным требованиям, в результате чего его категория была понижена со второй до третьей. Это означает, что матчи ФНЛ он принимать не сможет.
Таким образом, нижнекамский «Нефтехимик», проводивший свои домашние матчи на этом стадионе в первенстве ФНЛ, может переехать на арену «Старт» в Саранске. Домашняя арена «Нефтехимика» в Нижнекамске находится на реконструкции.
«Нефтехимик» после 25 туров ФНЛ занимает 5 строчку, имея в активе 46 очков. Недавно стало известно, что клуб намерен подписать хавбека из РПЛ.