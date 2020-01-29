«Нефтехимик» не сможет проводить матчи на стадионе «Рубин»

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По информации источника, РФС указал на несоответствие искусственного газона стадиона «Рубин» нужным требованиям, в результате чего его категория была понижена со второй до третьей. Это означает, что матчи ФНЛ он принимать не сможет.

Таким образом, нижнекамский «Нефтехимик», проводивший свои домашние матчи на этом стадионе в первенстве ФНЛ , может переехать на арену «Старт» в Саранске. Домашняя арена «Нефтехимика» в Нижнекамске находится на реконструкции.