ГлавнаяНовости

«Нефтехимик» не сможет проводить матчи на стадионе «Рубин»

сегодня, 21:53

По информации источника, РФС указал на несоответствие искусственного газона стадиона «Рубин» нужным требованиям, в результате чего его категория была понижена со второй до третьей. Это означает, что матчи ФНЛ он принимать не сможет.

Таким образом, нижнекамский «Нефтехимик», проводивший свои домашние матчи на этом стадионе в первенстве ФНЛ, может переехать на арену «Старт» в Саранске. Домашняя арена «Нефтехимика» в Нижнекамске находится на реконструкции.

«Нефтехимик» после 25 туров ФНЛ занимает 5 строчку, имея в активе 46 очков. Недавно стало известно, что клуб намерен подписать хавбека из РПЛ.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Уфа» организовала конкурс, победитель которого получит 100 тысяч рублей
Сегодня, 18:12 Комментарии3
«Краснодар» отменил товарищеский матч с клубом из Уханя
27 января Комментарии8
Комличенко забил в двусторонке за «Динамо»
26 января ФотоКомментарии9
Комличенко присоединился к «Динамо»
26 января Комментарии5
Стало известно, что будет с «Лучом»
23 января Комментарии7
Медведев и Семак обсудили ситуацию с Кокориным
23 января Комментарии88
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 22:51
Пол года чё норм газон был. А теперь стал плохим. Яснопонятно
Чингачгук
Чингачгук
сегодня в 22:09
Кому нужен такой футбол?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100