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«Зенит» показал, как обыграл «Дюделанж»

сегодня, 19:42
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанжМатч завершен

«Зенит» на своем официальном YouTube-канале опубликовал видеообзор товарищеского матча против «Дюделанжа».

Напомним, что петербургский клуб отправил в ворота своего соперника четыре безответных мяча.

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Все комментарии
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992 ответил Jeck Denielse
сегодня в 19:56
И липовый пенальти!))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:55
Так не честно...
Все видели что у Дюделанжа во втором тайме было 2-е ворот и один вратарь...
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 19:55
С очень важной победой, п-бургцы!
ziborock
ziborock
сегодня в 19:51
А Зальцбург показали?)))
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992
сегодня в 19:51
Удачи в ЛЧ 2019 20!!!!!
nubom
nubom
сегодня в 19:51
Шутники из Питера...
1 команда
1 команда
сегодня в 19:43
Зенит с победой!
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