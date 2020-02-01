«Зенит» показал, как обыграл «Дюделанж»

«Зенит» на своем официальном YouTube-канале опубликовал видеообзор товарищеского матча против «Дюделанжа».
Напомним, что петербургский клуб отправил в ворота своего соперника четыре безответных мяча.
«Зенит» на своем официальном YouTube-канале опубликовал видеообзор товарищеского матча против «Дюделанжа».
Напомним, что петербургский клуб отправил в ворота своего соперника четыре безответных мяча.
Все видели что у Дюделанжа во втором тайме было 2-е ворот и один вратарь...
Все видели что у Дюделанжа во втором тайме было 2-е ворот и один вратарь...