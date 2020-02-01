«Шок-контент». «Локомотиву» срочно нужен форвард

сегодня, 18:00

Команде Семина нужен был нападающий даже со Смоловым. «Соккер.ру» анализирует ситуацию.

Быстров прав, что Смолову не подошел «Локомотив», но с уходом Федора команда все-таки теряет. Дефицит вариантов в атаке усугубит травма Антона Миранчука против «Партизана», если серьезная. А Кокорина «Зенит» в «Локомотив» вряд ли пустит.

«Железнодорожники» по очкам делят 3-5 места, остаются в зоне Лиги чемпионов, а поскольку тульский «Арсенал» ниже на девять пунктов – угрозу не составляет, а «Краснодар» выше всего на один, то Семин еще и вице-чемпионом может стать.

Вторая позиция в последний раз на ближайшие годы даст право сыграть в группе ЛЧ . А чего не хватает «Локомотиву» для счастья? Разумеется, голов в чужие ворота, а по пропущенным мячам ветераны Гильерме, Хеведес и Чорлука выступили слабо, на 9-м месте в РПЛ .

По забитым мячам четвертые, что вроде бы неплохо, но если посмотреть на их количество – всего 28, по 1.47 за игру, то сразу захочется спросить: а Смолов и Эдер что на поле делали? Лучший снайпер «Локомотива» в РПЛ – полузащитник Крыховяк. Успех поляка – доказательство неудачи нападающих.

Может, пять голов Алексей Миранчука должны впечатлить? Атакующий полузащитник трижды реализовал пенальти, с игры забил лишь два раза. Один раз со штрафного – принес ничью с «Рубином», и разок из пределов штрафной правее центра – в ворота «Урала», когда счет был 4:0. Получается, у «Локомотива» явные проблемы с созданием и реализацией моментов.

Команда даже на Смолова не играла, скорее на Алексея Миранчука. Брат Антона мог забить с игры голов пять, но у всей команды таких мячей всего 15 штук. «Локомотив» спасли стандарты – 6 мячей после разных розыгрышей, 2 раза помогли контратаки, 4 раза – пенальти, и еще 1 раз – автогол соперника. Вот и получается, что на попадание в Лигу чемпионов претендует команда без поставленной атаки.

У самого результативного центрального форварда всего 4 мяча – у Эдера, а Смолов отметился 3 ударами и 3 ассистами, и при этом стал лучшим по голевым передачам. Уход Федора автоматически указывает на потребность в форварде, а попытка записать в нападающие Жемалетдинова, как сделали, публикуя состав «Локомотива» на сбор, ничего не меняет.

Куда важнее, что в заявку вернулся Фарфан – перуанский ветеран долго восстанавливался после травмы, но теперь может выйти на поле весной и помочь. Понятно, что пока есть Эдер, Фарфан или даже Миранчуки могут подменить центрального нападающего, «Локомотив» может бездействовать. Но имеет ли на это право? Как и Смолов, португальский чемпион Европы Эдер не был нападающим, чьей игрой Юрий Павлович доволен.

Меняли друг друга, но выступили откровенно слабо. Например, Алексей и Антон Миранчуки суммарно создали 58 моментов напарникам, а у Эдера и Смолова вместе всего 60 ударов, хотя выстрелов в целом у нападающего должно быть заметно больше, чем созданных моментов у плеймейкера. Крыховяк пытался тянуть одеяло на себя, но такой подход не всегда работал, соперники изучили вылазки поляка к чужим воротам.

Помним, что на атакующий потенциал «Локомотива» прямо влияют травмы – вылетел Джорджевич. Зато вернулся Жоау Мариу, и это хороший знак. Когда на поле могут выйти братья Миранчуки и португалец – вероятность, что атака не будет аморфной и вялой куда выше. Но даже если все, кто подносит снаряды, избегут весной травм, куда деваться от объективной реальности?

«Локомотив» может прибавить в защите и весну провести в обороне спокойнее, пропускай реже – потенциал есть, поскольку по своим меркам ошибались слишком грубо и часто. Но стоит ли ждать от Эдера небывалой результативности в 11 играх весны? Планировал ли Семин работать с португальцем, если еще прошлым летом постоянно бродили слухи, что нападающий может уйти?

И эти новости не были беспочвенными, ведь ни Эдер, ни Смолов не чувствуют игру «Локомотива» так, как стоит результативному форварду, что может выжать хотя бы 15 голов в РПЛ за сезон. У «железнодорожников» это давняя проблема – Н’Дойес сочинил 13 мячей в 2014 году, но в следующем сезоне лучшим снайпером в РПЛ стал хавбек Фернандеш с очень скромным показателем в 7 голов.

Потом больше всех забил другой фланговый атакующий футболист – Самедов, но его 9 мячей никого не могли впечатлить, как и 7 мячей Фернандеша в 2017 – снова же, низкая результативность форвардов подрезала «Локомотиву» скорость набора очков, хавбеки за них отдувались. Даже в чемпионском сезоне у подопечных Семина больше всех забил не центральный нападающий по умолчанию.

Фарфан - второй форвард, но выжал 10 голов, Алексей Миранчук и Фернандеш добавили по 7. Небывалая для последних сезонов результативность помогла выиграть чемпионат России. А в прошлом сезоне, когда финишировали вторыми, 11 мячей забил Антон Миранчук. Но тогда на поле также был Фарфан – добавил еще 8 голов, чем помог смазать впечатления от слабого сезона Смолова с 6 голами или Эдера с 1 мячом за целый чемпионат.

Как видите, после отъезда Н'Дойе в АПЛ – Даме выбрал «Халл Сити», как помните, у «Локомотива» результативные нападающие не водятся. Поэтому часто приходится заменять форвардов атакующими игроками других амплуа. Конечно же, Миранчуки могут называться отчасти игроками острия – их можно ставить выше, особенно Антона, однако соперники понимают, что снайпера нет, и пользуются этим.

Важно учесть, какой у «Локомотива» сложный старт года. Сначала матч против «Зенита» 29 февраля, потом игры против «Ахмата» и «Ростова». Со всеми этими соперниками на поле нужен хороший нападающий, так что «шок-контент» - так назвал Владислав Игнатьев решение Смолова покинуть команду, нужно учитывать. Скорее всего, Кикнадзе не привезет Семину форварда мечты зимой, но это рискованное бездействие.

У «Зенита» есть нападающие. «Спартак» и ЦСКА искали варианты, Соболева делили. У «Краснодара» после потери Игнатьева остался соблазн найти еще одного форварда, хотя скорее попробуют выжить за счет ставки на опытных Ари и Берга (это если ребята из академии не заиграют). Даже «Динамо» выбрало центрального нападающего, а «Локомотив» упрямо ждал от Эдера и Смолова нечто новое, хотя с ними давно все понятно – не радовали стабильностью, потому и подменяли друг друга.

Для «железнодорожников» отказ от покупки форварда легко может стать решающим решением, из-за которого не сыграют в ЛЧ , а это свыше 25 млн евро, не считая выручку в дни матчей. Даже когда проигрываешь в главном футбольном турнире клубной Европы, зарабатываешь огромные деньги. «Локомотив» готов рискнуть, поверив, что уход Смолова мотивирует Эдера заиграть стабильно? Португалец умеет забивать «золотые голы», спору нет, но у него за спиной только те, кому нужно менять позицию, чтобы играть в центре атаки – Антон Миранчук и Фарфан.

Это если Антон сегодня не вылетел на два месяца – МРТ покажет. Джорджевич раньше мая не вернется, Смолов до лета точно в «Сельте», Семину нужна реакция Кикнадзе и грамотное решение проблемы. Даже если предложить, что все из группы атаки будут в порядке, как быть с дефицитом голов? «Локомотив» забивает очень редко, атакует плохо – сегодня против «Партизана» уступили сербам, те лучше вели игру. А если собьется прицел у Крыховяка – подарят одному из конкурентов прямую путевку в Лигу чемпионов.

При этом очень сложно найти «Локомотиву» идеального форварда, ведь последний раз результативный центральный нападающий у них был шесть лет назад. Руководство клуба привозило Семину тех, кто не мог заиграть на сто процентов. Одна из трансферных интриг февраля: подпишет ли «Локомотив» нападающего?