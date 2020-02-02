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Зинченко: «„Зенит“ хотел подписать меня, когда я играл в „Уфе“»

сегодня, 17:24

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, что в период его выступлений за «Уфу» им интересовался «Зенит»:

«Ман Сити» отслеживал меня уже долгое время. Скаутская работа там на очень высоком уровне. Они отслеживают футболистов с 15 лет. Многие думают, что они отсмотрели несколько игр, понравился мальчик, и они его тут же отбирают. Нет. Изучается все. Вся твоя жизнь вне футбола. Каков твой образ жизни, кто твое окружение и многое другое. Они узнают про тебя все, и ты даже не понимаешь как. Я в прошлом сезоне был травмирован, сидел на трибуне, там был скаут, он говорит мне: о, я помню тебя, твой период с 15 лет.

Основные предложения – «Зенит» и «Манчестер Сити». Заинтересованность была и со стороны других клубов. Но я их не называю. Говорю о предложениях, которые лежали на столе,

Ранее Зинченко заявил, что мог подписать контракт с «Рубином».

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 18:35
В результате в Зените окажется!
tuman960
tuman960
сегодня в 18:34
я бы мог подписать контракт с Барселоной,они отслеживали меня с 1 года,но.....!!!
Igo0rek
Igo0rek ответил Massimo Moratti INTER
сегодня в 18:25
Что один мешок и кабинет, что второй, вот бы Зине под руководством настоящего ТРЕНЕРА типа Клоппа или Конте поиграть)))
Конте хахахахаха
Lukajs
Lukajs
сегодня в 18:20
Зенит от этого только выиграл, одним бревном меньше.
andrefino13
andrefino13
сегодня в 18:14
Что там, что в Зените, никто не вспомнит через пару лет.
berda2003
berda2003
сегодня в 17:56
    Massimo Moratti INTER
    Massimo Moratti INTER
    сегодня в 17:40
    Что один мешок и кабинет, что второй, вот бы Зине под руководством настоящего ТРЕНЕРА типа Клоппа или Конте поиграть)))
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 17:35
    "Они узнают про тебя все, и ты даже не понимаешь как"...
    Как это у них называется по английски?)...шпионаж и вмешательство в частную жизнь...вот наглосаксы...
    Gloomy59
    Gloomy59
    сегодня в 17:35
    Саша, сходи в православную церковь и поставь свечу, что этого не случилось! И ещё умойся святой водой, чтобы не снилось это б............ь под названием Зенит!
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 17:33
    Правильно, что не стал губить карьеру.
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 17:27
    Пронесло,могли бы потерять как игрока))
    1 команда
    1 команда
    сегодня в 17:25
    Хорошо, что вовремя передумал.
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