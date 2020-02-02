Зинченко: «„Зенит“ хотел подписать меня, когда я играл в „Уфе“»

Полузащитник «Манчестер Сити» рассказал, что в период его выступлений за «Уфу» им интересовался «Зенит»:

«Ман Сити» отслеживал меня уже долгое время. Скаутская работа там на очень высоком уровне. Они отслеживают футболистов с 15 лет. Многие думают, что они отсмотрели несколько игр, понравился мальчик, и они его тут же отбирают. Нет. Изучается все. Вся твоя жизнь вне футбола. Каков твой образ жизни, кто твое окружение и многое другое. Они узнают про тебя все, и ты даже не понимаешь как. Я в прошлом сезоне был травмирован, сидел на трибуне, там был скаут, он говорит мне: о, я помню тебя, твой период с 15 лет.

Основные предложения – «Зенит» и «Манчестер Сити». Заинтересованность была и со стороны других клубов. Но я их не называю. Говорю о предложениях, которые лежали на столе,