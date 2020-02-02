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«Брага» обыграла «Спортинг» и поднялась на третье место

сегодня, 22:30
БрагаЛоготип футбольный клуб Брага1 : 0Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)СпортингМатч завершен

«Брага» в игре 19-го тура чемпионата Португалии оказалась сильнее «Спортинга». «Оружейники» (33 очка) поднялись на третью строчку в турнирной таблице, «львы» (32 балла) - четвертые.

Брага, стадион Брага Мунисипаль

«Брага» - «Спортинг» 1:0 (0:0)
Голы: Франсишку Тринкан 76

«Брага»: Матеус Лима, Уоллес, Бруно Вианна, Давид Карму (Бруну Вилсон 72), Эсгайо, Родригес Барбоса, Андре Орта, Нуну Секейра (Франсишку Тринкан 67), Орта, Галено, Паулиньо (Фонте 86)
Главный тренер: Аморим Рубен.

«Спортинг»: Луиш Максимилиану, Коатес, Нету, Борха, Батталья, Ристовски (Гонсало Плата 84), Вендел, да Силва, Акунья (Вьетто 66), Шпорар, Рафаэл Камашу (Джоване Кабрал 74)
Главный тренер: Ферро Эмануэль.

Предупреждения: Коатес 10, Ристовски 20, Нету 45, Батталья 45, Вендел 45+1, Галено 45+1, Уоллес 45+3, Акунья 51, Вьетто 66, Паулиньо 73, Родригес Барбоса 81

Судья: де Соуза Жорже.

Ранее «Брага» одержала победу над «Порту» в финале Кубка Лиги.

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Все комментарии
Massimo Moratti INTER
Massimo Moratti INTER
сегодня в 23:07
Брага сейчас лучшая команда Португалии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
сегодня в 22:53
Джек, ну я же говорил)
Это топ команда для АПЛ, а уж в португалии они обязаны быть в тройке
25процентный клоун
25процентный клоун ответил 311
сегодня в 22:52
Брагу в Москве и в Европе уважают
Gurben
Gurben
сегодня в 22:51
Брага это сила!
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 22:42
Брагу с победой!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:40
Ну сейчас "25-ти %" товарищ ликует...)))
Он мне ещё по-осени сказал что Брага у которой вместо стадиона пещера и которая обыграла "победителей Туна" - одна из сильнейших команд в ЛЕ....а я посмеялся...

У них Рубин,Порту,Лацио 4-х игроков отобрали...а они по-прежнему феерят и куражатся...
Рейнджерс проскочат незаметят....))
311
311
сегодня в 22:38
Брагой в Тарасовке маленьких детей пугают!)
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