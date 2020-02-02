«Брага» обыграла «Спортинг» и поднялась на третье место

«Брага» в игре 19-го тура чемпионата Португалии оказалась сильнее «Спортинга». «Оружейники» (33 очка) поднялись на третью строчку в турнирной таблице, «львы» (32 балла) - четвертые.
Брага, стадион Брага Мунисипаль
«Брага» - «Спортинг» 1:0 (0:0)
Голы: Франсишку Тринкан 76
«Брага»: Матеус Лима, Уоллес, Бруно Вианна, Давид Карму (Бруну Вилсон 72), Эсгайо, Родригес Барбоса, Андре Орта, Нуну Секейра (Франсишку Тринкан 67), Орта, Галено, Паулиньо (Фонте 86)
Главный тренер: Аморим Рубен.
«Спортинг»: Луиш Максимилиану, Коатес, Нету, Борха, Батталья, Ристовски (Гонсало Плата 84), Вендел, да Силва, Акунья (Вьетто 66), Шпорар, Рафаэл Камашу (Джоване Кабрал 74)
Главный тренер: Ферро Эмануэль.
Предупреждения: Коатес 10, Ристовски 20, Нету 45, Батталья 45, Вендел 45+1, Галено 45+1, Уоллес 45+3, Акунья 51, Вьетто 66, Паулиньо 73, Родригес Барбоса 81
Судья: де Соуза Жорже.
Ранее «Брага» одержала победу над «Порту» в финале Кубка Лиги.
Это топ команда для АПЛ, а уж в португалии они обязаны быть в тройке
Это топ команда для АПЛ, а уж в португалии они обязаны быть в тройке
Он мне ещё по-осени сказал что Брага у которой вместо стадиона пещера и которая обыграла "победителей Туна" - одна из сильнейших команд в ЛЕ....а я посмеялся...
У них Рубин,Порту,Лацио 4-х игроков отобрали...а они по-прежнему феерят и куражатся...
Рейнджерс проскочат незаметят....))
Он мне ещё по-осени сказал что Брага у которой вместо стадиона пещера и которая обыграла "победителей Туна" - одна из сильнейших команд в ЛЕ....а я посмеялся...
У них Рубин,Порту,Лацио 4-х игроков отобрали...а они по-прежнему феерят и куражатся...
Рейнджерс проскочат незаметят....))