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Агент Бэйла: «Гарет считает, что у него есть будущее в „Реале“»

сегодня, 14:09

Агент вингера «Реала» Гарета Бэйла заявил, что футболист не планирует покидать мадридский клуб в ближайшее время. 

Думаю, что люди ничего не знают о том, что происходит. Люди пишут статьи, комментируют, но они понятия не имеют, о чем говорят. Не мне решать, но Гарет считает, что у него есть будущее в «Реале». Его семья очень счастлива, хорошо обжилась в Мадриде, у Гарета прекрасный образ жизни, поэтому он сам может выбирать, где он хочет играть.

Не было ни единого шанса, что Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм». Для большинства клубов он недоступен финансово.

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Все комментарии
Lukajs
Lukajs
сегодня в 14:22
Какое там будущее, когда всё время его хотят сплавить.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:17
Пусть у Реала болит голова куда его деть.
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