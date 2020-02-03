Агент Бэйла: «Гарет считает, что у него есть будущее в „Реале“»

Агент вингера «Реала» заявил, что футболист не планирует покидать мадридский клуб в ближайшее время.

Думаю, что люди ничего не знают о том, что происходит. Люди пишут статьи, комментируют, но они понятия не имеют, о чем говорят. Не мне решать, но Гарет считает, что у него есть будущее в «Реале». Его семья очень счастлива, хорошо обжилась в Мадриде, у Гарета прекрасный образ жизни, поэтому он сам может выбирать, где он хочет играть.

Не было ни единого шанса, что Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм». Для большинства клубов он недоступен финансово.