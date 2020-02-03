Фати: «До сих пор не могу поверить, что играю вместе с Месси»

Форвард «Барселоны» Анссумане Фати признался, что до сих пор не может поверить, что тренируется в одной команде вместе с нападающим Лионелем Месси.
Я до сих пор не могу поверить, что все это происходит со мной.
Я наблюдаю за Месси много лет, а теперь я с ним играю в одной команде.
Это моя мечта. Я всегда мечтал об этом моменте. Я должен поблагодарить своих товарищей по команде и тренера за предоставленную возможность.
Я передёргивал на Месси много лет, а теперь я с ним играю в одной команде.
Это моя мечта. Я всегда мечтал лизнуть месси,и только ему,он теперь мой. Я должен поблагодарить своих товарищей по команде и тренера за предоставленную возможность.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1164621/messi-lionel-barselona
Я передёргивал на Месси много лет, а теперь я с ним играю в одной команде.
Это моя мечта. Я всегда мечтал лизнуть месси,и только ему,он теперь мой. Я должен поблагодарить своих товарищей по команде и тренера за предоставленную возможность.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1164621/messi-lionel-barselona