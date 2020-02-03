Фати: «До сих пор не могу поверить, что играю вместе с Месси»

Форвард «Барселоны» признался, что до сих пор не может поверить, что тренируется в одной команде вместе с нападающим .

Я до сих пор не могу поверить, что все это происходит со мной.

Я наблюдаю за Месси много лет, а теперь я с ним играю в одной команде.

Это моя мечта. Я всегда мечтал об этом моменте. Я должен поблагодарить своих товарищей по команде и тренера за предоставленную возможность.