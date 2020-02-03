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Фати: «До сих пор не могу поверить, что играю вместе с Месси»

сегодня, 12:03

Форвард «Барселоны» Анссумане Фати признался, что до сих пор не может поверить, что тренируется в одной команде вместе с нападающим Лионелем Месси

Я до сих пор не могу поверить, что все это происходит со мной. 

Я наблюдаю за Месси много лет, а теперь я с ним играю в одной команде. 

Это моя мечта. Я всегда мечтал об этом моменте. Я должен поблагодарить своих товарищей по команде и тренера за предоставленную возможность.

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TOR громовержец
TOR громовержец
сегодня в 12:38
    Виссарионович
    Виссарионович
    сегодня в 12:17
    Если останется профессионалом, далеко пойдёт.
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