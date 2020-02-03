Бывший форвард сборной Словении: «Хорошо помню Акинфеева»

Бывший нападающий сборной Словении вспомнил матч против команды России в квалификации ЧМ -2010. Сейчас футболист выступает за «Ваттенс», с которым недавно играл ЦСКА в товарищеском поединке.

Узнал ли меня Акинфеев? Не знаю, надо у него спросить. На поле мы не общались. Я-то его хорошо помню, как и других футболистов, которые играли за Россию в 2009-м. Кого ещё запомнил из российской сборной? Всех. Мы очень тщательно разбирали соперника. Только что видел в отеле двух близнецов – не Березуцкие? В Мариборе, кажется, играл один из них, но я хорошо помню обоих. Знаю, что Игнашевич доиграл до домашнего чемпионата мира. Сколько ему было? Почти 39? Ничего себе! Что ни говори, отличная плеяда была у России.