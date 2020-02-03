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Бывший форвард сборной Словении: «Хорошо помню Акинфеева»

сегодня, 12:55

Бывший нападающий сборной Словении Златко Дедич вспомнил матч против команды России в квалификации ЧМ-2010. Сейчас футболист выступает за «Ваттенс», с которым недавно играл ЦСКА в товарищеском поединке.

Узнал ли меня Акинфеев? Не знаю, надо у него спросить. На поле мы не общались. Я-то его хорошо помню, как и других футболистов, которые играли за Россию в 2009-м. Кого ещё запомнил из российской сборной? Всех. Мы очень тщательно разбирали соперника. Только что видел в отеле двух близнецов – не Березуцкие? В Мариборе, кажется, играл один из них, но я хорошо помню обоих. Знаю, что Игнашевич доиграл до домашнего чемпионата мира. Сколько ему было? Почти 39? Ничего себе! Что ни говори, отличная плеяда была у России.

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Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992
сегодня в 13:05
Сборные Эстонии, Латвии, Армении, Люксембурга, Азербайджана: МЫ ОТЛИЧНО ПОМНИМ ДЫРКИНФЕЕВА!)))))
LOpp
LOpp
сегодня в 13:00
да, "прославился" Игорь благодаря рекорду в ЛЧ
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