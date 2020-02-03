Это'О: «„Анжи“ дарил праздник местным жителям почти каждую неделю»

Экс-форвард «Анжи» вспомнил период своей карьеры в российском клубе.

Самое яркое воспоминание о России? Безусловно, это Махачкала. Город в день матча. Порой мы играли даже с не самыми сильными клубами, но ажиотаж вокруг игр был каким-то невероятным. Полные трибуны, люди, которые не смогли попасть на матч, ждали несколько часов около стадиона, чтобы просто увидеть, как мы садимся в автобус. Это что-то невероятное. Регион жил футболом, и «Анжи» дарил праздник местным жителям почти каждую неделю. Хочу передать всем фанатам привет и пожелать им терпения. Повторюсь, они заслужили сильную команду.

Пожалуй, только в Турции были такие же преданные фанаты. Но турки и гораздо требовательнее. Если мы проигрывали, могли несколько часов не покидать стадион, чтобы не попасться им под горячую руку.

Я выбирал состав команды? Ко всем слухам относительно себя отношусь спокойно. Я всё доказал на футбольном поле, выиграл множество трофеев. И самое важное — никто не может сказать про меня, что я был плохим партнером по команде.

А Гордеева я прекрасно помню. Иногда он был излишне дотошным, но это очень классный специалист. Всё знал о своих игроках и всегда помогал нам. Еще у него было хорошее качество — он мог сглаживать напряженные ситуации, которые возникали между футболистами.