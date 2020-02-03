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Петрович: «В РПЛ Смолов был топ-форвардом»

сегодня, 11:27

Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович прокомментировал переход нападающего Федора Смолова из «Локомотива» в испанский клуб на правах аренды.

Федор — великолепный футболист с большим талантом, — заявил «Известиям» знаменитый специалист Желько Петрович, который тренировал Смолова в «Анжи». В чемпионате России он реально был топ-форвардом. Сейчас у него был фактически последний шанс рискнуть и вновь попробовать себя в Европе. Он молодец, но ему будет очень непросто.

Он перешел в клуб, который борется за выживание, и любой матч «Сельты» сейчас проходит с огромным напряжением. Важно понимать, что сейчас это уже не та команда, которая когда-то билась за места в Лиге чемпионов. Но это — вызов для любого футболиста. Я слышал об интересе к нему со стороны «Фейеноорда» и лично Дика Адвоката. И мне даже кажется, что этот вариант выглядел более предпочтительно для Федора. Но Смолов сделал свой выбор, и я верю, что у него всё получится.

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