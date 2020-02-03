Кокорин отметился дублем в товарищеском матче за «Зенит-2»

Нападающий Александр Кокорин, вышедший в стартовом составе «Зенита-2» на товарищеский матч против «Гремио Новоризонтино» (4:1), отметился дублем в дебютной игре за второй состав «Зенита».
28-летний форвард забил на 68-й и 69-й минутах.
Стартовый состав «Зенита-2» выглядел следующим образом: Рыбиков, Богаев, Рукас, Сазонов, Вахания, Сергеев, Кравцов, Кокорин, Тарасов, Погорелов, Ильин.
Напомним, что Кокорин был вынужден отправиться в расположение «Зенита-2» после отказа переходить в «Сочи» на правах аренды.
https://www.youtube.com/watch?v=OhATV2-ThoA
Будет ещё.
Будет ещё.
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