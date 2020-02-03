Кокорин отметился дублем в товарищеском матче за «Зенит-2»

сегодня, 19:16

Нападающий , вышедший в стартовом составе «Зенита-2» на товарищеский матч против «Гремио Новоризонтино» (4:1), отметился дублем в дебютной игре за второй состав «Зенита».

28-летний форвард забил на 68-й и 69-й минутах.

Стартовый состав «Зенита-2» выглядел следующим образом: Рыбиков, Богаев, Рукас, Сазонов, Вахания, Сергеев, Кравцов, Кокорин, Тарасов, Погорелов, Ильин.

Напомним, что Кокорин был вынужден отправиться в расположение «Зенита-2» после отказа переходить в «Сочи» на правах аренды.