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Кокорин отметился дублем в товарищеском матче за «Зенит-2»

сегодня, 19:16

Нападающий Александр Кокорин, вышедший в стартовом составе «Зенита-2» на товарищеский матч против «Гремио Новоризонтино» (4:1), отметился дублем в дебютной игре за второй состав «Зенита».

28-летний форвард забил на 68-й и 69-й минутах.

Стартовый состав «Зенита-2» выглядел следующим образом: Рыбиков, Богаев, Рукас, Сазонов, Вахания, Сергеев, Кравцов, Кокорин, Тарасов, Погорелов, Ильин.

Напомним, что Кокорин был вынужден отправиться в расположение «Зенита-2» после отказа переходить в «Сочи» на правах аренды.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:39
Новая звезда втордива!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:33
Если отбросить все ироничные высказывания в адрес Кокорина и трезво смотреть на вещи, то необходимо придти к выводу, что он необходим "Зениту" как форвард. Судьба Малколма и Азмуна висит в воздухе, так как первый может и не заиграть по всем известным причинам, а Азмун осле окончания чемпионата может уйти в другой коллектив. Один Дзюба в передней линии недееспособен, потому и необходим Кокорин. Но необходим только в сезоне 20-21 гг, так как судьба нынешнего чемпионата уже не вызывает сомнения. Поиграл бы за "Сочи", набрал бы форму, необходимую для выступлений в РПЛ и... добро пожаловать в Санкт-Петербург. Но что-то тормозит его в этом решении, а что - непонятно. Только он один да "советники" знают все нюансы.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:27
Нашёл своё место в футбольной жизни!
Сп62
Сп62 ответил Санчо Панса
сегодня в 20:21
Не переживай. Всё ещё впереди.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 20:18
Ну пока Сашок в этом измерении поиграй, а там к основе подтянут. Сразу же из острога в основу чемпиона как то.... 😞.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 20:15
Надо отрабатывать зарплату в 20 тысяч рублей.Молодец.
Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 20:14
Нашел свою команду..
Roman73
Roman73
сегодня в 20:09
для шутки.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 20:06
Топ форвард.
Roman73
Roman73
сегодня в 20:06
Вот она !!!
Будет ещё.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 20:05
Молодец, Саша! Но наверняка не на это он рассчитывал. Он ведь хотел сражаться за место с основе Зенита с Дзюбой и Азмуном...Но приходится довольствоваться тем, что есть.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:59
Молодец Александр. Желаю ему успешно завершить сезон во второй команде
viking88
viking88 ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:56
Пускай остается. Из Зенита-2 Семак его в любой момент выдернуть может...
ты правда в это веришь?
нечитайло
нечитайло
сегодня в 19:55
Пришел в себя
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:52
Молодец, так держать.
dar_lan
dar_lan ответил Лазуревый_Мужчина
сегодня в 19:50
Все мы, болельщики Зенита, ждем Кокорина в основе. Потому что он не просто лучший - он наш. То есть он лицо нашего клуба, можно сказать воплощение всей философии Зенита в одном человеке. Наше имя Зенит - кто не с нами, тот под нами!
Слишком толсто.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:46
Пускай остается. Из Зенита-2 Семак его в любой момент выдернуть может...
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Footbolista
сегодня в 19:43
20 тыс. руб. отработал...
Низковато для Питера лол.Но хотя бы можно домой пешком лол
Сантус
Сантус ответил Footbolista
сегодня в 19:39
20 тыс. руб. отработал...
Не,за сегодня рублей 750...норм поднялся..
матос
матос
сегодня в 19:38
премию за дубль заработал?)
wingback
wingback
сегодня в 19:36
Гроза втордива. Будет теперь там поросей дожидаться, чтоб дежурную пятёрку отгрузить...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:34
«Гремио Ново-Огарёво»
КРУЖКА БРАГИ
КРУЖКА БРАГИ
сегодня в 19:32
назад в зенит! хаха
ДСА
ДСА
сегодня в 19:32
Тут он безусловная звезда.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 19:31
Ни о чем.
Grey33
Grey33
сегодня в 19:27
Болельщики Зенита действительно ждут Кокорина в основе. Потому что он может сделать атакующую игру команды интереснее.
nubom
nubom
сегодня в 19:27
Решил зарабатывать за счет партнеров по команде!
КРУЖКА БРАГИ
КРУЖКА БРАГИ
сегодня в 19:26
Великое достижение
Лазуревый_Мужчина
Лазуревый_Мужчина
сегодня в 19:23
Все мы, болельщики Зенита, ждем Кокорина в основе. Потому что он не просто лучший - он наш. То есть он лицо нашего клуба, можно сказать воплощение всей философии Зенита в одном человеке.

Наше имя Зенит - кто не с нами, тот под нами!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 19:22
20 тыс. руб. отработал...
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