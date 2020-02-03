Караваев: «Надеюсь, у Смолова всё получится в „Сельте“»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал переходы форварда «Локомотива» Фёдора Смолова в «Сельту» и нападающего «Млады-Болеслав» Николая Комличенко в «Динамо».
Коля все доказал в Чехии. Ему нужно было делать шаг вперед, расти и, надеюсь, у него все получится. Мы общаемся. После новости о переходе написал ему поздравительную смску.
Что касается Смолова, то он мне как-то говорил, что хочет попробовать свои силы в Европе. Теперь появилась такая возможность. Не буду обсуждать его решение, но если он уверен в себе и хочет поиграть в Испании, то почему нет? Надеюсь, у него всё получится.
Ранее переход Смолова в «Сельту» прокомментировал защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес.