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Караваев: «Надеюсь, у Смолова всё получится в „Сельте“»

сегодня, 19:39

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал переходы форварда «Локомотива» Фёдора Смолова в «Сельту» и нападающего «Млады-Болеслав» Николая Комличенко в «Динамо». 

Коля все доказал в Чехии. Ему нужно было делать шаг вперед, расти и, надеюсь, у него все получится. Мы общаемся. После новости о переходе написал ему поздравительную смску.

Что касается Смолова, то он мне как-то говорил, что хочет попробовать свои силы в Европе. Теперь появилась такая возможность. Не буду обсуждать его решение, но если он уверен в себе и хочет поиграть в Испании, то почему нет? Надеюсь, у него всё получится.

Ранее переход Смолова в «Сельту» прокомментировал защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:35
Все вернутся.
Illuha
Illuha
сегодня в 19:42
Скоро он сам сбежит из Сельты, там бегать нужно.
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