Караваев: «Надеюсь, у Смолова всё получится в „Сельте“»

Защитник «Зенита» прокомментировал переходы форварда «Локомотива» в «Сельту» и нападающего «Млады-Болеслав» в «Динамо».

Коля все доказал в Чехии. Ему нужно было делать шаг вперед, расти и, надеюсь, у него все получится. Мы общаемся. После новости о переходе написал ему поздравительную смску.

Что касается Смолова, то он мне как-то говорил, что хочет попробовать свои силы в Европе. Теперь появилась такая возможность. Не буду обсуждать его решение, но если он уверен в себе и хочет поиграть в Испании, то почему нет? Надеюсь, у него всё получится.