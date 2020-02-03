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Слуцкий: «Уремович с Сантосом будут самой быстрой парой защитников в РПЛ»

сегодня, 19:31
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб ОденсеОденсеМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о контрольной игре с «Оденсе» и оценил дебют защитника Пабло Сантоса:

Сегодня мы играли с самым качественным соперником на этих сборах, команда сверхсовременная, очень быстрая, с качественными переходами, с высокой линией… То есть мы по существу играли с настоящей европейской плотностью.

У нас что-то получалось, что-то не получалось, как это всегда бывает. Какими-то эпизодами преимуществом владел соперник, какими-то эпизодами у нас было много хороших моментов, которые мы были обязаны завершать, поэтому я бы не стал оценивать счет.

Что касается качества игры, то тоже было эпизодами: в какие-то моменты мы действовали правильно, хорошо, с быстрыми перестроениями, какие-то моменты неверно оценивали эпизоды и действовали не так, как мне бы хотелось. Но это на фоне нагрузки – раз, и на фоне квалифицированного соперника – два. Получили рабочую информацию, спарринг очень сильный, и сам факт матча однозначно идет в актив.

Пабло Сантос показывает то, что и должен показывать. Он очень хорошо играет вверху, он выиграл все верховые единоборства, он очень быстрый, неуступчивый. Он защитник от слова «защищаться».

Думаю, Уремович – Сантос будут самой быстрой парой центральных защитников в РПЛ. Если от него кто-то ждет бразильского первого паса и сверхфилигранной техники…

Да, технически он готов не так, как можно было ждать от бразильца, игравшего в Португалии. Но у него есть огромное количество других козырей. И когда мы принимали решение – у нас были варианты защитников более медленных и не таких злых в единоборствах, но с более хорошим началом атаки – то мы подразумевали, что в паре центральных полузащитников у нас будут играть основные дирижеры игры, поэтому защитники нам нужны, чтобы защищаться.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:34
А длины поля для забега этих спринтеров хватит? А то ведь могут и до ФНЛ добежать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:30
значит скипидаром запаслись и коки удалили)))))) на всякий случай чтоб не мешали))))))))))))
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 20:13
Главное кресла крепче крепить под Слуцким.А я соскучился по нему, неординарный тренер.Удачи в Рубине!
Levadia
Levadia
сегодня в 19:57
Оденсе и качественный соперник?Я ржу!
Середняк датской лиги!

"то мы подразумевали, что в паре центральных полузащитников у нас будут играть основные дирижеры игры, поэтому защитники нам нужны, чтобы защищаться"

Всё ясно - привет "автобус"!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 19:45
Быстрые не значит качественные.
Bordend
Bordend
сегодня в 19:37
Слуцкий хотел сказать в пердиве.
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