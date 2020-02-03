Слуцкий: «Уремович с Сантосом будут самой быстрой парой защитников в РПЛ»

Главный тренер «Рубина» поделился мнением о контрольной игре с «Оденсе» и оценил дебют защитника :

Сегодня мы играли с самым качественным соперником на этих сборах, команда сверхсовременная, очень быстрая, с качественными переходами, с высокой линией… То есть мы по существу играли с настоящей европейской плотностью.

У нас что-то получалось, что-то не получалось, как это всегда бывает. Какими-то эпизодами преимуществом владел соперник, какими-то эпизодами у нас было много хороших моментов, которые мы были обязаны завершать, поэтому я бы не стал оценивать счет.

Что касается качества игры, то тоже было эпизодами: в какие-то моменты мы действовали правильно, хорошо, с быстрыми перестроениями, какие-то моменты неверно оценивали эпизоды и действовали не так, как мне бы хотелось. Но это на фоне нагрузки – раз, и на фоне квалифицированного соперника – два. Получили рабочую информацию, спарринг очень сильный, и сам факт матча однозначно идет в актив.

Пабло Сантос показывает то, что и должен показывать. Он очень хорошо играет вверху, он выиграл все верховые единоборства, он очень быстрый, неуступчивый. Он защитник от слова «защищаться».

Думаю, Уремович – Сантос будут самой быстрой парой центральных защитников в РПЛ . Если от него кто-то ждет бразильского первого паса и сверхфилигранной техники…

Да, технически он готов не так, как можно было ждать от бразильца, игравшего в Португалии. Но у него есть огромное количество других козырей. И когда мы принимали решение – у нас были варианты защитников более медленных и не таких злых в единоборствах, но с более хорошим началом атаки – то мы подразумевали, что в паре центральных полузащитников у нас будут играть основные дирижеры игры, поэтому защитники нам нужны, чтобы защищаться.