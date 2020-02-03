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Сигурдссон: «АПЛ - лучшая лига в мире»

сегодня, 16:25

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон признался, что в детстве болел за «Арсенал».

В декабре мне повезло побывать на игре «Манчестер Сити» - «Арсенал». Я встречался в Англии с агентом и семьёй. Лишний раз убедился, что английская лига – лучшая в мире. Когда видишь эти скорости, комбинации, и самому хочется достигнуть такого уровня.

У нас все в семье болели за разные клубы АПЛ. До драк, естественно, не доходило, но подкалывали друг друга постоянно. Я с детства симпатизировал «Арсеналу». Мой дядя был ярым фанатом этой команды, а я много времени с ним проводил. Ну и проникся, видимо.

Хорошо помню Аршавина в «Арсенале». Мне нравилось, как он играл. Фантастический был футболист. Наверное, у нас есть что-то общее. Отдалённое сходство присутствует. Комплекция, функции на поле плюс-минус одинаковые.

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Все комментарии
Triem
Triem
сегодня в 17:12
По большому он прав!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 17:06
Вкус у всех разный.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Bom Bom
сегодня в 16:56
После ФНЛ
С четвёртого места до ФНЛ далековато, а вот СпаМу с 10-го , гораздо ближе))).
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 16:51
Да весь мир кричит об этом
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 16:48
После ФНЛ
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:43
На вкус и цвет товарищей нет, как говорится, кому то нравится попадья,.а кому то попова дочка)) Лично мне больше нравится испанский и итальянский футбол (больше класса и меньше силовых столкновений).
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 16:34
Да ладно, венгерская и болгарские лиги лучше.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 16:27
До Аршавина ещё как до Китая раком
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