Сигурдссон: «АПЛ - лучшая лига в мире»

Полузащитник ЦСКА признался, что в детстве болел за «Арсенал».

В декабре мне повезло побывать на игре «Манчестер Сити» - «Арсенал». Я встречался в Англии с агентом и семьёй. Лишний раз убедился, что английская лига – лучшая в мире. Когда видишь эти скорости, комбинации, и самому хочется достигнуть такого уровня.

У нас все в семье болели за разные клубы АПЛ . До драк, естественно, не доходило, но подкалывали друг друга постоянно. Я с детства симпатизировал «Арсеналу». Мой дядя был ярым фанатом этой команды, а я много времени с ним проводил. Ну и проникся, видимо.

Хорошо помню Аршавина в «Арсенале». Мне нравилось, как он играл. Фантастический был футболист. Наверное, у нас есть что-то общее. Отдалённое сходство присутствует. Комплекция, функции на поле плюс-минус одинаковые.