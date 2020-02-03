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Арутюнянц: «Карпин — главный тренер „Ростова“ надолго»

сегодня, 16:28

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Валерием Карпиным.

Мы очень рады, что наши желания полностью совпали и Валерий Георгиевич будет с нами. Мы вместе хотим двигаться вперед, развиваться и расти. Георгиевич хорошо справляется с управлением командой, мы единомышленники и дальше будем двигаться вместе. Надеюсь, что этот 5-летний контракт когда-нибудь станет и 10-летним, и 15-летним. Валерий Георгиевич молодой тренер, который прогрессирует с каждым годом, а вместе с ним — команда и клуб. Это тренер, который умеет адаптироваться и работать в разных условиях. Я вижу, что между городом и Георгиевичем есть химия. Он влюблён в Ростов-на-Дону, а Ростов-на-Дону любит его. Я уже говорил, что Карпин — главный тренер «Ростова» надолго.

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Bordend
Bordend
сегодня в 17:24
Зениту с Карпиным легко, 5-6 мячей за матч элементарно забивается.
cska plus
cska plus
сегодня в 17:11
Респект Арутюнянцу!
wingback
wingback
сегодня в 17:06
Меня лично волера карпен устраивает - нам матчи сдаёт, поросей регулярно унижает, наверх не лезет...
RussianMango
RussianMango
сегодня в 17:03
Это всё классно...всё наблюдается. Главное чтоб финансовая сторона урегулировалась.
beefs
beefs
сегодня в 16:51
Не зарекайся...
Лазуревый_Мужчина
Лазуревый_Мужчина
сегодня в 16:37
И что же выиграл главный тренер России? Ах да, ничего.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 16:33
Хорошая новость для болельщиков Ростова. Главное что бы не было больших финансовых проблем
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 16:31
Чем дольше тем лучше.Только в Ростове Валере поверили по настоящему и он уже оправдал доверие!
Lukajs
Lukajs
сегодня в 16:30
Пока не выведет Пердивщик в пердив.
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