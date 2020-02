Утверждена дата матча между «Реалом» и «Барселоной»

Пресс-служба Ла Лиги в твиттере объявила об утверждении даты проведения матча 26-го тура между «Реалом» и «Барселоной».

Эль-Класико состоится 1 марта (воскресенье) и начнется в 21:00 по местному времени (23:00 мск). Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

❗️ Kick-off time for #ElClasico has been confirmed ❗️



🗓️ Sunday, 1 March

🏟️ Santiago Bernabeu

⏰ 21:00 (CET)#LaLigaSantander pic.twitter.com/4xXWSzGXwq