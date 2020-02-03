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Утверждена дата матча между «Реалом» и «Барселоной»

сегодня, 19:48
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона01.03.2020 в 23:00 Не начался

Пресс-служба Ла Лиги в твиттере объявила об утверждении даты проведения матча 26-го тура между «Реалом» и «Барселоной».

Эль-Класико состоится 1 марта (воскресенье) и начнется в 21:00 по местному времени (23:00 мск). Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Матч первого круга состоялся 18 декабря в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершился нулевой ничьей.

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Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 20:15
какая разница в какое время унижать Барселонау
В последний раз Реал обыгрывал Барселону 17 августа 2017 года
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 19:55
какая разница в какое время унижать Барселонау
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