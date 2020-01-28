Клопп — голос разума. В Англии тупняк с календарем

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Юрген Клопп заявил, что «Ливерпуль» будет уважать зимнюю паузу и наплюёт на Кубок Англии. «Соккер.ру» поддерживает.

Декабрьское безумие

Отношения Юргена Клоппа с английским футбольным календарем как-то сразу не сложились, но в этом сезоне тлевший конфликт взрывался уже неоднократно, и претензии немецкого тренера трудно пропустить мимо ушей. «Ливерпуль» явил уже несколько примеров того, как английский график душит успешные клубы. Апогей наступил в декабре, когда подкралась поездка «красных» на клубный чемпионат мира и Boxing Day по возвращении.

Сначала «Ливерпулю» меньше чем за сутки пришлось сыграть два матча в разных концах света. Естественно, одним из них пришлось пожертвовать, в Кубке английской лиги против «Астон Виллы» играла молодежь и продула со счетом 0:5, в то время как основа готовилась к игре с «Монтерреем» в полуфинале КЧМ . Мерсисайдцы стали чемпионами мира среди клубов, но календарь и не собирался разжимать сомкнувшиеся на шее «Ливерпуля» пальцы. Тогда Юрген Клопп разразился гневным спичем о сумасшедшем отрезке в праздничные дни:

Все тренеры в АПЛ относятся спокойно к необходимости играть в Boxing Day (26 декабря, следующий день после Рождества), и не имею ничего против, но нет ничего нормального в том, чтобы играть 26-го и 28-го или 27-го и 29-го числа. Это преступление. Такого не должно быть. Мы не против выходить на поле в праздничные дни, но я не вижу ни одной причины играть каждые 48 часов. Мы постоянно говорим об этом, но нас никто не слышит, называют нытиками. Наука утверждает, что 48 часов — слишком мало для восстановления, но и это тоже игнорируется. Все это не совсем хорошо.

Хорошая шутка и горькая правда

В начале нового года Юрген Клопп пришел на телевидение, где снова зашел разговор на больную тему, на этот раз немецкий тренер был в хорошем расположении духа и не стал сходу отповедь, начав с остроумной и хлесткой шутки:

Представьте, что у вас есть друг, которого вы видите пару раз в год, и каждая встреча — прекрасная, незабываемая, душевная. Просто лучшие моменты в вашей жизни. Начните видеться с ним каждый день и проводить время так же, и через неделю вы спросите себя: «Какого черта вообще происходит? Что мы делаем?»

Юрген Клопп не совсем согласен с тем, что лига зарабатывает много из-за количества матчей, по его мнению, качество гораздо важнее количества, а оно страдает от перегрузки календаря. Второй момент, который подчеркивает пример Клоппа: людей заваливают футболом. Нужен ли он им в таком количестве? Тренер «Ливерпуля» сомневается, что это хорошо для личной жизни болельщиков, и утверждает, что даже он, фанат футбола со стажем, в эти моменты устает от любимой игры и дела всей жизни. И самое главное — здоровье тех, кто делает шоу:

В матче с «Шеффилдом» мои ребята пробежали по 13 километров, мы добились победы в матче АПЛ . Я не могу им сказать: «Парни, пробегите на пару километров меньше сегодня, нам ведь через два дня в Кубке играть». Те, кто выйдут на поле через два дня, будут снова выкладываться, хотя и не чувствуют себя на 100%. Я прекрасно понимаю, что футбол без денег невозможен, но он невозможен и без футболистов. Когда люди это поймут?

Переигровка Кубка Англии без «Ливерпуля»

В четвертом раунде Кубка Англии «Ливерпуль» упустил победу над клубом «Шрюсбери» (2:2), ведя по ходу матча со счетом 2:0. «Красные» играли смешанным составом: было много молодежи, но в старте также вышли Фабиньо, Минамино, Ориги, Матип, а Салах, Окс и Фирмино включились в игру по ходу. Так или иначе, теперь «красным» предстоит переигровка, которая выпадает на зимнюю паузу, появившуюся в календаре АПЛ с нынешнего сезона (две недели в первой половине февраля). Другой реакции от Юргена Клоппа мы и не ждали, но в Англии у многих знатно «подгорело», ведь немец прямо сказал, что «Ливерпуль» будет жертвовать старейшим футбольным турниром на планете:

В апреле 2019-го АПЛ прислала нам письмо, где попросила уважать зимний перерыв и не планировать на этот период выставочных матчей и коммерческих поездок. Мы уважаем. Парням я еще две недели назад сказал, что мы в любом случае будем отдыхать в феврале и не примем участия в переигровке, если она вдруг случится. Сыграет молодежка. Смотрите: АПЛ просит нас уважать зимний перерыв, но даже ФА его не уважает. Как мы можем на это повлиять? Мы продолжаем уважать эту паузу, наши футболисты получат отдых. В переигровке с «Шрюсбери» не примет участия ни один игрок основы, меня тоже не будет на скамейке, там будет тренер «Ливерпуля» U23 Нил Критчли.

Спасибо АПЛ за зимнюю паузу, но какой от нее смысл, если всю затею могут испортить переигровки в Кубке Англии. ФА отказывается отменять переигровки, и это не только поза, но и забота о маленьких командах: к примеру, «Шрюсбери», добившись ничьей в домашнем матче и визита на «Энфилд», заработает приличные для себя деньги, получив процент от продажи билетов и телеправ. В то же время, значимость матчи и, соответственно, возможности заработать на нем резко падают, если клуб АПЛ выставляет резервистов. В ФА этим обеспокоены, а владелец клуба «Аккрингтон Стэнли» из Лиги 1 (однополчане «Шрюсбери») Энди Холт и вовсе предлагает наказать Клоппа:

Юрген Клопп позорит себя и пачкает свою репутацию, убивая Кубок Англии. «Ливерпуль» нужно подвергнуть жесткой критике и серьезным штрафам. Это не их футбол, а наш.

Интересно, за что этот господин предлагает штрафовать «Ливерпуль» и Клоппа? Каждый клуб и тренер вольны решать, каким составом играть в том или ином турнире, и раз «красным» не оставили адекватного выбора — играть в Кубке Англии будут дети. Они выйдут в форме «Ливерпуля» со всеми необходимым атрибутами, даже с нашивкой победителей клубного чемпионата мира.